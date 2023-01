Poszedł na pole, tam znalazł ciało Basi. Tragiczny finał poszukiwań

Świętokrzyskie. Znaleziono ciało 65-latki z Łopusznej

Pani Basia zaginęła 17 stycznia. Mieszkanka miejscowości Grabownica w gminie Łopuszno wyszła z domu i udała się w nieznanym kierunku. Była ubrana w skórzaną kurtkę i czarne spodnie. Drobnej, 65-letniej kobiety szukali policjanci. Niestety, finał tych poszukiwań jest tragiczny. - W środowe popołudnie spacerowicz znalazł na polach w gminie Łopuszno ciało kobiety. Okazało się, że to zaginiona 65-latka. Wstępnie wykluczyliśmy, by do jej śmierci ktoś się przyczynił, ale ciało zostało zabezpieczone do sekcji - powiedziała dla Echa Dnia młodszy aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

