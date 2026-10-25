Świętokrzyskie. Pijany 17-latek za kierownicą BMW. Rozbił auto, trzy młode osoby trafiły do szpitala

Nocny wypadek w gminie Tarłów. BMW uderzyło w rów i dachowało

Do zdarzenia doszło minionej nocy, tuż po godzinie 4.00. Wstępne ustalenia pracujących na miejscu policjantów wskazują, że nieletni kierowca zjechał z trasy prosto do rowu, a następnie dachował.

Kierujący pojazdem marki BMW, 17 letni mężczyzna stracił nad nim panowanie, następnie wjechał do rowu gzie pojazd dachował - relacjonuje st. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. 17 latek został poddany badaniu na stan trzeźwości, okazało się, że ma 1, 2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. BMW podróżowały trzy osoby. Za kierownicą siedział 17-latek, a pasażerowie mieli 19 i 25 lat. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala.

Nieletni sprawca za kółkiem. 17-latek miał ponad promil alkoholu

Mundurowi od razu sprawdzili stan trzeźwości młodego sprawcy. Wynik badania potwierdził, że w organizmie nastolatka znajdowało się 1,2 promila alkoholu.

Służby policyjne zajmują się teraz szczegółowym badaniem wszystkich okoliczności tego niebezpiecznego incydentu na drodze.