Świętokrzyskie. Pijany 17-latek za kierownicą BMW. Rozbił auto, trzy młode osoby trafiły do szpitala

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-25 11:12

Poważny wypadek w miejscowości Brzozowa na terenie gminy Tarłów (woj.świętokrzyskie). Osobowe BMW wpadło do rowu, a następnie dachowało. W wyniku zdarzenia trzy młode osoby wymagały interwencji medycznej i trafiły do szpitala. Jak ustalili policjanci, pojazd prowadził pijany 17-latek, który miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Nocny wypadek w gminie Tarłów. BMW uderzyło w rów i dachowało

Do zdarzenia doszło minionej nocy, tuż po godzinie 4.00. Wstępne ustalenia pracujących na miejscu policjantów wskazują, że nieletni kierowca zjechał z trasy prosto do rowu, a następnie dachował. 

Kierujący pojazdem marki BMW, 17 letni mężczyzna stracił nad nim panowanie, następnie wjechał do rowu gzie pojazd dachował - relacjonuje st. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. 17 latek został poddany badaniu na stan trzeźwości, okazało się, że ma 1, 2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. BMW podróżowały trzy osoby. Za kierownicą siedział 17-latek, a pasażerowie mieli 19 i 25 lat. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala.

Nieletni sprawca za kółkiem. 17-latek miał ponad promil alkoholu

Mundurowi od razu sprawdzili stan trzeźwości młodego sprawcy. Wynik badania potwierdził, że w organizmie nastolatka znajdowało się 1,2 promila alkoholu.

Służby policyjne zajmują się teraz szczegółowym badaniem wszystkich okoliczności tego niebezpiecznego incydentu na drodze.

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