W województwie świętokrzyskim problem otyłości dotyka prawie 304 tysiące osób, co stanowi prawie 2/3 populacji.

Tylko co trzeci mieszkaniec regionu utrzymuje prawidłową masę ciała - dane te pochodzą z obowiązkowych pomiarów lekarzy POZ.

Najgorzej wypadają powiaty: buski, opatowski i pińczowski, gdzie nadwagę lub otyłość stwierdzono u 67,1% dorosłych.

Sprawdź, jak NFZ wykorzystuje te dane do planowania profilaktyki i gdzie znajdziesz bezpłatne narzędzia wspierające zdrowe odżywianie.

Najwięcej otyłych osób mieszka w województwie świętokrzyskim

Problem otyłości dotyczy około 304 tysięcy osób w województwie świętokrzyskim. Z kolei zaledwie co trzeci mieszkaniec regionu utrzymuje prawidłową masę ciała, czyli nieco ponad 154 tysiące osób. Dane pochodzą z pomiarów wykonywanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy od 2020 roku mają obowiązek rejestrowania wzrostu i masy ciała pacjentów.

NFZ zebrał informacje z pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku – od stycznia do lipca – obejmujące niemal pół miliona dorosłych mieszkańców regionu. Najlepiej w zestawieniu wypadły Kielce, gdzie nadwagę lub otyłość stwierdzono u 60 proc. dorosłych, a więcej niż co trzeci mieszkaniec (38 proc.) ma prawidłową wagę. Najgorzej wypadły powiaty:

buski;

opatowski;

pińczowski.

W każdym z nich nadwagę lub otyłość stwierdzono u 67,1 proc. populacji.

Z danych NFZ wynika, że w regionie świętokrzyskim 183 tys. osób ma nadwagę (BMI 25–30), a 121 tys. osób cierpi na otyłość (BMI powyżej 30). Niedowagę stwierdzono u zaledwie 1,6 proc. badanych. Otyłość i nadwaga to czynniki, które znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie, choroby serca, zwyrodnienia stawów czy nowotwory.

Jak wyjaśniła rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ Agnieszka Białas-Sitarska, pomiary te mają nie tylko charakter statystyczny, ale pozwalają skuteczniej planować działania profilaktyczne. Zbieranie danych o wzroście i wadze pacjentów daje lekarzom i funduszowi narzędzie do wczesnego wykrywania zagrożeń zdrowotnych i lepszego planowania leczenia. NFZ przypomina też, że każdy pacjent może skorzystać z bezpłatnych narzędzi wspierających zdrowe odżywianie. Na portalu Diety NFZ dostępne są bezpłatne plany żywieniowe przygotowane przez dietetyków – dostosowane do różnych potrzeb zdrowotnych i stylów życia. Portal oferuje m.in. plany dla osób z nadwagą, otyłością, cukrzycą, nadciśnieniem czy chorobami tarczycy.

Na stronie diety.nfz.gov.pl można założyć konto i uzyskać dostęp do jadłospisów nawet na 28 dni, list zakupów i przepisów opracowanych przez specjalistów. W serwisie dostępne są również materiały edukacyjne: poradniki, quizy i filmy, które pomagają wprowadzać trwałe zmiany w sposobie odżywiania. Ni

Od stycznia do lipca 2025 roku lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zebrali dane o wzroście i wadze ponad 13,4 mln dorosłych pacjentów. Najmniej osób z nadwagą lub otyłością odnotowano w Poznaniu – dotyczyło to 55,8 proc. dorosłych mieszkańców. Jak widać, problem otyłości dotyczy całej Polski, jednak w województwie świętokrzyskim sytuacja jest szczególnie alarmująca.