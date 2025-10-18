W tym województwie mieszka najwięcej otyłych osób. Statystyki są porażające! To prawie 2/3 populacji

PAP
PAP
Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-18 3:00

Ponad 65 procent mieszkańców województwa świętokrzyskiego zmaga się z nadwagą lub otyłością – wynika z najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Statystyki są alarmujące i wskazują na poważny problem zdrowotny w regionie. Sprawdź, w których powiatach sytuacja jest najgorsza i jak możesz zadbać o swoje zdrowie, korzystając z bezpłatnych narzędzi oferowanych przez NFZ.

Świętokrzyskie. W tym województwie jest najwięcej osób otyłych i z nadwagą

i

Autor: Shutterstock Ponad 65 procent mieszkańców województwa świętokrzyskiego zmaga się z nadwagą lub otyłością – wynika z najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia
  • W województwie świętokrzyskim problem otyłości dotyka prawie 304 tysiące osób, co stanowi prawie 2/3 populacji.
  • Tylko co trzeci mieszkaniec regionu utrzymuje prawidłową masę ciała - dane te pochodzą z obowiązkowych pomiarów lekarzy POZ.
  • Najgorzej wypadają powiaty: buski, opatowski i pińczowski, gdzie nadwagę lub otyłość stwierdzono u 67,1% dorosłych.
  • Sprawdź, jak NFZ wykorzystuje te dane do planowania profilaktyki i gdzie znajdziesz bezpłatne narzędzia wspierające zdrowe odżywianie.

Najwięcej otyłych osób mieszka w województwie świętokrzyskim

Problem otyłości dotyczy około 304 tysięcy osób w województwie świętokrzyskim. Z kolei zaledwie co trzeci mieszkaniec regionu utrzymuje prawidłową masę ciała, czyli nieco ponad 154 tysiące osób. Dane pochodzą z pomiarów wykonywanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy od 2020 roku mają obowiązek rejestrowania wzrostu i masy ciała pacjentów.

NFZ zebrał informacje z pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku – od stycznia do lipca – obejmujące niemal pół miliona dorosłych mieszkańców regionu. Najlepiej w zestawieniu wypadły Kielce, gdzie nadwagę lub otyłość stwierdzono u 60 proc. dorosłych, a więcej niż co trzeci mieszkaniec (38 proc.) ma prawidłową wagę. Najgorzej wypadły powiaty:

  • buski;
  • opatowski;
  • pińczowski.

W każdym z nich nadwagę lub otyłość stwierdzono u 67,1 proc. populacji.

Z danych NFZ wynika, że w regionie świętokrzyskim 183 tys. osób ma nadwagę (BMI 25–30), a 121 tys. osób cierpi na otyłość (BMI powyżej 30). Niedowagę stwierdzono u zaledwie 1,6 proc. badanych. Otyłość i nadwaga to czynniki, które znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie, choroby serca, zwyrodnienia stawów czy nowotwory.

Jak wyjaśniła rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ Agnieszka Białas-Sitarska, pomiary te mają nie tylko charakter statystyczny, ale pozwalają skuteczniej planować działania profilaktyczne. Zbieranie danych o wzroście i wadze pacjentów daje lekarzom i funduszowi narzędzie do wczesnego wykrywania zagrożeń zdrowotnych i lepszego planowania leczenia. NFZ przypomina też, że każdy pacjent może skorzystać z bezpłatnych narzędzi wspierających zdrowe odżywianie. Na portalu Diety NFZ dostępne są bezpłatne plany żywieniowe przygotowane przez dietetyków – dostosowane do różnych potrzeb zdrowotnych i stylów życia. Portal oferuje m.in. plany dla osób z nadwagą, otyłością, cukrzycą, nadciśnieniem czy chorobami tarczycy.

Na stronie diety.nfz.gov.pl można założyć konto i uzyskać dostęp do jadłospisów nawet na 28 dni, list zakupów i przepisów opracowanych przez specjalistów. W serwisie dostępne są również materiały edukacyjne: poradniki, quizy i filmy, które pomagają wprowadzać trwałe zmiany w sposobie odżywiania. Ni

Od stycznia do lipca 2025 roku lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zebrali dane o wzroście i wadze ponad 13,4 mln dorosłych pacjentów. Najmniej osób z nadwagą lub otyłością odnotowano w Poznaniu – dotyczyło to 55,8 proc. dorosłych mieszkańców. Jak widać, problem otyłości dotyczy całej Polski, jednak w województwie świętokrzyskim sytuacja jest szczególnie alarmująca.

Otyłość u dzieci - Plac Zabaw odc. 27

Polecany artykuł:

Rozpoczął 60. rok szkolny! To najstarszy nauczyciel w Łodzi i jeden z najstarsz…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚWIĘTOKRZYSKIE
OTYŁOŚĆ