Leżał martwy na drodze z raną głowy. Tajemnicza śmierć 30-latka w Świętokrzyskiem

Świętokrzyskie. Zwłoki 30-letniego mężczyzny na drodze

Makabrycznego odkrycia dokonano 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kierowcy poinformowali policje o zwłokach mężczyzny leżących na na drodze w miejscowości Brzozowa w gminie Tarłów (powiat opatowski). - Mężczyzna nie dawał odznak życia. Przybyli na miejsce policjanci podjęli próbę reanimacji, ale okazała się ona nieskuteczna. Zmarły mężczyzna to 30-letni mieszkaniec gminy Tarłów, znaleziono go z raną głowy - mówi mł.asp. Katarzyna Czesna-Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Ciało zabezpieczono do sekcji, aby wyjaśnić, jak doszło do śmierci mężczyzny. - Czynności procesowe pod nadzorem prokuratora zostały wykonane w kierunku wypadku drogowego, ale na razie nie wykluczamy żadnej innej hipotezy - dodała rzeczniczka opatowskiej policji.

Groźny wypadek na przejściu dla pieszych. Kobieta trafiła do szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.