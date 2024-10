Wspaniały gest Alitu Ożarów! Zrobili to dla rodziny tragicznie zmarłego trenera

Uzdrowiska w Polsce. Solec-Zdrój poleca się na turnus!

Solec-Zdrój to piękna wieś uzdrowiskowa w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, o której nadal wie tylko garstka kuracjuszy. Mała popularność miejscowości sprawia jednak, że można liczyć tam na upragniony spokój i ciszę z dala od tłumów oraz zgiełku.

Wieś ma bogatą historię, bowiem szczyci się ponad 180-letnią tradycją leczenia uzdrowiskowego. Warto wspomnieć, iż w okolicy znajduje się słynna woda siarczkowa o stężeniu jonów siarczkowych 103 mg/litr, mająca wyjątkowe walory lecznicze.

Będąc na miejscu, można także liczyć na piękne widoki - wieś zlokalizowana jest na skraju niepowtarzalnej Wyżyny Małopolskiej i Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Rzoską. Kto jednak w szczególności powinien wybrać się na turnus w te regiony? Poniżej przedstawiamy zakres leczenia.

Profil i zakres leczenia w Solcu-Zdroju

Obecnie w Solcu-Zdroju prowadzone są głównie kuracje lecznicze w chorobach ortopedycznych, reumatologicznych, stanach pourazowych czy schorzeniach narządów ruchu. Dodatkowo prowadzone są również terapie w leczeniu chorób kobiecych, a także w przypadku przewlekłych zatruć metalami ciężkimi. Jeśli więc oferta cię zainteresowała, to prawdopodobnie ostatni moment na to, by skorzystać z jesiennego rabatu! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Uzdrowisko Solec-Zdrój z jesiennym rabatem. Kuracjusze mogą zaoszczędzić sporą sumę

Okazuje się, że Uzdrowisko Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk jakiś czas temu postanowiło zaoferować kuracjuszom jesienną zniżkę. Teraz więc pobyt leczniczy można zakupić z 10-procentowym rabatem! Oferta skierowana jest dla dwóch osób, pobyt trwa dwa dni, kuracjusze mają zapewnione wyżywienie (śniadanie oraz obiadokolacje) i oczywiście zabiegi lecznicze.

Niestety owa zniżka jest limitowana i ograniczona czasowo, bowiem w dobrej cenie pobyt możemy kupić w terminie 11-13.10.2024 r. Koszt za osobę to jedyne 684 zł! To naprawdę świetna oferta, bowiem mówimy tutaj o obiekcie z wysokim standardem, a dokładnie o Willi Irena na ul. 1 Maja.