Wyciągnęli 25-latka ze zmiażdżonego mercedesa. Ze szpitala nadeszły tragiczne wieści

W poniedziałek, 19 czerwca około godz. 16.00 w miejscowości Wyspa (gmina Zawichost) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Kierujący mercedesem 25-latek stracił panowanie nad pojazdem. - Auto zjechało z drogi, uderzyło w ogrodzenie, następnie dachowało, podróż zakończyło na drzewie - relacjonował w rozmowie z "Echem Dnia" Michał Ordon, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować. Młody mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

We wtorek w rozmowie z nami rzecznik sandomierskiej policji dodał, że na miejscu były wykonywane czynności pod nadzorem prokuratura, w tym oględziny i dokumentacja fotograficzna. Świadek wypadku zostanie przesłuchany. To pomoże ustalić, jakie były przyczyny tego zdarzenia. Ciało ofiary zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, konieczne też będzie prawdopodobnie przeprowadzenie badań toksykologicznych.

To kolejny wypadek w woj. świętokrzyskim, w którym giną młode osoby. W niedzielę w miejscowości Brzozowa w zderzeniu zginęli dwaj mężczyźni w wieku 18 i 20 lat, którzy podróżowali samochodem marki opel.

Poniżej zdjęcia z wypadku w miejscowości Wyspa