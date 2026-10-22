Pogoda dla Kielc na 23-25 października

Koniec tygodnia w Kielcach zapowiada się pod znakiem wyraźnej zmiany aury. Weekend rozpocznie się przyjemnie, ale zakończy się deszczowo. Temperatury w najcieplejszych momentach dnia będą oscylować w granicach 12-13 stopni Celsjusza, jednak odczucia pogodowe będą zupełnie inne ze względu na rosnące zachmurzenie i nadciągające opady.

Piątek, 23 października: Najlepszy dzień weekendu

Piątek będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem weekendu w Kielcach. Na niebie pojawi się niewiele chmur, co pozwoli cieszyć się słońcem. Będzie to również najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą około 13°C. Noc przyniesie spadek temperatury do około 4 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s, a co najważniejsze – tego dnia nie należy spodziewać się żadnych opadów deszczu.

Sobota, 24 października: Nadciągają chmury i pierwsze opady

W sobotę aura zacznie się zmieniać. Niebo nad miastem w dużej mierze pokryje się chmurami. Chociaż w ciągu dnia termometry nadal wskażą wartości zbliżone do piątkowych, czyli około 12-13°C, to pojawią się pierwsze, na razie niewielkie opady deszczu. Noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 5 stopni. Wiatr osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Niedziela, 25 października: Deszczowy finał weekendu

Niedziela przyniesie do Kielc zdecydowane załamanie pogody. Dzień będzie pochmurny i deszczowy, a opady mogą być okresami intensywne. Spadnie nawet do 4 mm deszczu, co może pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie około 13°C, jednak po zmroku zrobi się chłodniej – słupki rtęci spadną do około 3 stopni, co oznacza najzimniejszą noc tego weekendu. Wiatr ponownie przybierze na sile do około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Kielcach?

Piątkowa, słoneczna pogoda będzie idealna na wszelkie aktywności na zewnątrz. To doskonały moment na dłuższy spacer po parku, wycieczkę rowerową czy po prostu relaks w promieniach jesiennego słońca. W sobotę warto mieć przy sobie parasol – chociaż opady mają być niewielkie, mogą pojawić się znienacka. Niedziela z kolei zapowiada się jako dzień typowo domowy lub przeznaczony na odwiedziny w miejscach pod dachem, takich jak kina czy kawiarnie, ponieważ intensywny deszcz skutecznie zniechęci do przebywania na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather