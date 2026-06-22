Zatrzymanie Dariusza R. po czterodniowej obławie. Finał akcji rozegrał się na oczach reporterki „Super Expressu”

Dramat w Mierzawie. Teść nie żyje, teściowa walczy o życie

Do ataku doszło w piątkowe popołudnie w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim. Według ustaleń śledczych 49‑letni były policjant prewencji, który służbę zakończył w 2023 roku, miał zaatakować nożem swoich teściów. 80‑letni mężczyzna zmarł na miejscu, a jego 76‑letnia żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Napastnik uciekł, rozpoczynając jedną z największych obław w regionie.

Prokuratura wszczęła śledztwo niemal natychmiast. Już w weekend Dariuszowi R. postawiono dwa poważne zarzuty: zabójstwa teścia oraz usiłowania zabójstwa teściowej połączonego ze spowodowaniem ciężkich obrażeń ciała. Wydano za nim list gończy, a prokurator złożył wniosek o tymczasowy areszt. Za te czyny grozi mu dożywocie.

Cztery dni obławy. Blisko 100 policjantów przeczesywało teren

Poszukiwania trwały nieprzerwanie od piątku. W akcji uczestniczyło blisko 100 funkcjonariuszy – policjanci z komendy wojewódzkiej, lokalne jednostki, przewodnicy psów, a także policyjni kontrterroryści. Teren wokół Mierzawy był przeczesywany dzień i noc.

Jak potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” mł. insp. Kamil Tokarski, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w poniedziałek, 22 czerwca 49-latek został zatrzymany w powiecie jędrzejowskim.

Świętokrzyska Policja przekazała, że trwają dalsze czynności procesowe.

Finał akcji. „To trwało kilka sekund” – relacja reporterki „Super Expressu”

Do zatrzymania doszło w poniedziałek około godz. 12.00. Dariusz R. został zauważony w pobliżu zabudowań, niedaleko miejsca, gdzie mieszkał. Policjanci błyskawicznie ruszyli do działania.

Reporterka „Super Expressu”, która była na miejscu, widziała wszystko z bliska.

– Wszystko wydarzyło się błyskawicznie, dosłownie w ciągu kilku sekund – relacjonuje. – Nie miał szans na ucieczkę.

Mężczyzna został obezwładniony i przewieziony do jednostki policji, gdzie trwają dalsze czynności.

Co dalej?

Śledczy analizują materiał dowodowy, przesłuchują świadków i zabezpieczają ślady. Decyzja o areszcie tymczasowym wydaje się formalnością. Sprawa wstrząsnęła mieszkańcami Mierzawy, którzy – jak mówią – „odetchnęli dopiero po zatrzymaniu”.

Zobacz zdjęcia z zatrzymania Dariusza R. w poniższej galerii:

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