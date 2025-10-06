Skatowany 15-Latek w Kołobrzegu: Dramat na placu zabaw

Do zdarzenia doszło na dużym placu zabaw w ścisłym centrum Kołobrzegu. To tu, na oczach wielu gapiów, skatowany został 15-letni chłopiec.

- Do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zgłosiła się matka chłopca, która zawiadomiła o uszkodzeniu ciała jej syna oraz o groźbach karalnych kierowanych do niego przez nieletnich sprawców - tłumaczy w rozmowie z Radiem ESKA podkom. Karolina Seemann z kołobrzeskiej policji. - W związku z zawiadomieniem policjanci wykonują czynności w niezbędnym zakresie, tj. przesłuchali matkę chłopca, zabezpieczyli też nagrania z monitoringu obejmującego miejsce zdarzenia.

Matka pobitego chłopca przerywa milczenie: "Nikt nie stanął w obronie syna"

Matka pobitego nastolatka ma żal, że nikt nie zareagował w sytuacji, gdy jej syn został zaatakowany przez nastoletnich napastników.

– Został pobity przez ośmiu chłopaków. Niestety, sytuacja była taka, że nikt nie stanął w obronie mojego syna, chociaż gapiów tutaj było całkiem sporo, w tym jego znajomi – mówi kobieta w rozmowie z TVP3 Szczecin.

Konflikt między dwójką nastolatków przerodził się w zmasowany atak

Według wstępnych ustaleń, wszystko zaczęło się od zatargu, który chłopak miał wyjaśnić ze swoim rówieśnikiem sam na sam. Tymczasem na umówione miejsce przybyło jeszcze siedmiu innych nastolatków. Zaczęła się jatka – ośmiu na jednego. Bili go po twarzy, a następnie kopali po całym ciele. Przeprowadzone dzień po pobiciu oględziny lekarskie wykazały uszczerbek na zdrowiu na okres co najmniej 10 dni. 15-latek doznał m.in. licznych krwiaków na podudziach, urazu klatki piersiowej.

Konsekwencje dla sprawców pobicia

Całość zgromadzonych materiałów dowodowych funkcjonariusze przekażą do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, który zadecyduje o ewentualnych konsekwencjach dla sprawców. Sprawcom pobicia, którzy ukończyli 17 lat, grozi nawet pięć lat więzienia.

