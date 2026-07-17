16-latek zginął pod kołami radiowozu. Prokuratura wydała pilny komunikat

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-17 14:36

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku z 14 lipca 2026 r. w Kowalewiczkach, gdzie pod kołami nieoznakowanego radiowozu zginął 16‑letni chłopak jadący na hulajnodze elektrycznej. Teraz śledczy kierują pilny apel do świadków, którzy mogli widzieć moment zderzenia lub przebywali w pobliżu miejsca tragedii.

Przewrócona niebiesko-czarna hulajnoga elektryczna leży na asfalcie. O wypadku nastolatka przeczytasz na SE.
Autor: Lunikka/ Shutterstock

Dramat na lokalnej drodze

Do wypadku doszło około godziny 11:20 na terenie gminy Darłowo. Według ustaleń prokuratury, hulajnoga kierowana przez 16‑latka zderzyła się z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Siła uderzenia była tak duża, że nastolatek zginął na miejscu.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe, policja oraz prokurator dyżurny. Droga była czasowo zablokowana, a funkcjonariusze prowadzili szczegółowe oględziny.

Prokuratura: „Potrzebujemy każdej informacji”

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, która podkreśla, że kluczowe jest teraz dotarcie do osób mogących pomóc w odtworzeniu pełnego przebiegu zdarzenia. Zastępca Prokuratora Okręgowego, prok. Ewa Dziadczyk, apeluje o zgłaszanie się świadków:

– Każda osoba, która była w pobliżu miejsca wypadku lub widziała jego przebieg, powinna pilnie skontaktować się z prokuraturą. Nawet pozornie drobna informacja może mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności tej tragedii – przekazuje prok. Dziadczyk.

Śledczy zaznaczają, że poszukiwane są zarówno osoby, które widziały sam moment zderzenia, jak i te, które mogły zauważyć zachowanie uczestników tuż przed wypadkiem.

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Gdzie zgłaszać się z informacjami?

Prokuratura prosi o pilny kontakt z prowadzącą sprawę Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie:

Śledczy zapewniają, że wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane i mogą odegrać kluczową rolę w ustaleniu odpowiedzialności za śmierć 16‑latka.

Co dalej?

Prokuratura kontynuuje:

  • analizę zabezpieczonych śladów,
  • przesłuchania świadków,
  • ustalanie prędkości i toru jazdy obu pojazdów,
  • rekonstrukcję przebiegu wypadku.

To jedna z najpoważniejszych spraw drogowych w regionie w ostatnich miesiącach, a jej wyjaśnienie – jak podkreślają śledczy – wymaga pełnego obrazu zdarzenia.

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