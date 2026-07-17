16-latek zginął pod kołami radiowozu. Prokuratura wydała pilny komunikat

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Dramat na lokalnej drodze
Do wypadku doszło około godziny 11:20 na terenie gminy Darłowo. Według ustaleń prokuratury, hulajnoga kierowana przez 16‑latka zderzyła się z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Siła uderzenia była tak duża, że nastolatek zginął na miejscu.
Na miejscu pracowały służby ratunkowe, policja oraz prokurator dyżurny. Droga była czasowo zablokowana, a funkcjonariusze prowadzili szczegółowe oględziny.
Prokuratura: „Potrzebujemy każdej informacji”
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, która podkreśla, że kluczowe jest teraz dotarcie do osób mogących pomóc w odtworzeniu pełnego przebiegu zdarzenia. Zastępca Prokuratora Okręgowego, prok. Ewa Dziadczyk, apeluje o zgłaszanie się świadków:
– Każda osoba, która była w pobliżu miejsca wypadku lub widziała jego przebieg, powinna pilnie skontaktować się z prokuraturą. Nawet pozornie drobna informacja może mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności tej tragedii – przekazuje prok. Dziadczyk.
Śledczy zaznaczają, że poszukiwane są zarówno osoby, które widziały sam moment zderzenia, jak i te, które mogły zauważyć zachowanie uczestników tuż przed wypadkiem.
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Gdzie zgłaszać się z informacjami?
Prokuratura prosi o pilny kontakt z prowadzącą sprawę Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie:
- telefon: 94 34-28-657
- e-mail: [email protected]
Śledczy zapewniają, że wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane i mogą odegrać kluczową rolę w ustaleniu odpowiedzialności za śmierć 16‑latka.
Co dalej?
Prokuratura kontynuuje:
- analizę zabezpieczonych śladów,
- przesłuchania świadków,
- ustalanie prędkości i toru jazdy obu pojazdów,
- rekonstrukcję przebiegu wypadku.
To jedna z najpoważniejszych spraw drogowych w regionie w ostatnich miesiącach, a jej wyjaśnienie – jak podkreślają śledczy – wymaga pełnego obrazu zdarzenia.