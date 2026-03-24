17-latek wpadł z narkotykami. Policjantom tłumaczył, że ma w kieszeni... kabanosy!

Grzegorz Kluczyński
2026-03-24 14:35

Funkcjonariusze policji z Wałcza w ramach akcji „Nieletni” wylegitymowali zdenerwowanego siedemnastolatka. Młody mężczyzna usiłował wmówić stróżom prawa, że w ubraniu schował tylko mięsne przekąski. Prawda okazała się zupełnie inna i teraz chłopak odpowie za swoje czyny.

Autor: Pexels.com

Akcja policji w Wałczu. 17-latek zdradził się swoim zachowaniem

Wałeccy mundurowi realizowali standardowe czynności operacyjne wymierzone w przestępczość wśród osób niepełnoletnich. W pewnym momencie ich uwagę przykuł młody człowiek, który zareagował ogromnym niepokojem na obecność stróżów prawa. Z uwagi na fakt, że policjanci patrolowali ulice w ubraniach po cywilnemu, siedemnastolatek był całkowicie zaskoczony podjętą wobec niego interwencją.

Bezpośrednio po rozpoczęciu legitymowania funkcjonariusze od razu zorientowali się w sytuacji, ponieważ poczuli bardzo wyraźny zapach marihuany unoszący się w powietrzu. Taki obrót spraw dał im jednoznaczne podstawy do przeprowadzenia szczegółowej kontroli osobistej młodego mieszkańca.

Polecany artykuł:

Wandale nie mają żadnych hamulców. Zniszczyli zabytkowe nagrobki

Narkotyki zamiast kabanosów. Zaskakujące tłumaczenia nastolatka

Kiedy mundurowi zapytali chłopaka o przedmioty ukryte w odzieży, ten postanowił obrócić całą sytuację w żart. Nastolatek z pełnym przekonaniem oświadczył, że w kieszeni ma przy sobie wyłącznie zwykłe kabanosy. Kryminalni natychmiast sprawdzili jego prawdomówność i zamiast jedzenia odkryli w jego ubraniu przeszło dziesięć gramów roślinnego suszu, który zarekwirowano jako nielegalne środki odurzające.

Przeprowadzone na miejscu wstępne badania dowiodły dodatkowo, że siedemnastolatek znajdował się pod bezpośrednim wpływem substancji psychoaktywnych.

Posiadanie narkotyków. Jaka kara grozi 17-latkowi z Wałcza?

Obowiązujące w naszym kraju przepisy surowo zabraniają przetrzymywania jakichkolwiek środków odurzających. Za popełnienie takiego czynu zabronionego sprawcy grożą wysokie kary finansowe oraz nawet trzy lata więzienia. Dalszym losem zatrzymanego chłopaka z Wałcza zajmie się w najbliższym czasie wymiar sprawiedliwości.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Ponad 75 kg narkotyków w bydgoskim mieszkaniu!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NARKOTYKI
POLICJA WAŁCZ