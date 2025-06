Od 30 czerwca Urząd Miasta w Szczecinku będzie otwarty w zmienionych godzinach: w poniedziałki, środy i piątki od 7:00 do 15:00, we wtorki od 7:00 do 16:00, a w czwartki od 7:00 do 17:00. Dotychczasowe godziny pracy magistratu to od poniedziałku do środy 7:30-15:30, w czwartki 7:30-17:30, a w piątki 7:30-13:30.

35-godzinny tydzień pracy w Szczecinku. Większość urzędników z dłuższym weekendem

- Ta zmiana jest związana z tym, że wchodzimy w 35-godzinny tydzień pracy. Większość urzędników będzie pracowała cztery dni w tygodniu i będzie miała dzięki temu dłuższy weekend, wolny piątek albo poniedziałek. Jeżeli ktoś ma w lipcu wolne piątki, to w sierpniu będzie miał wolne poniedziałki – wyjaśnił Mateusz Sienkiewicz.

Niestety, nie wszyscy będą mogli skorzystać z tych udogodnień. Pracownicy wydziału spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, ze względu na dużą liczbę interesantów, będą pracować krócej każdego dnia zamiast korzystać z dłuższych weekendów.

- Tam nie da się tego logistycznie zorganizować. Zamiast dłuższych weekendów, urzędnicy codziennie pracować będą jedną godzinę krócej - powiedział Sienkiewicz.

Dłuższe godziny otwarcia urzędu, krótszy czas pracy urzędników

Mimo skrócenia czasu pracy poszczególnych pracowników, urząd będzie dostępny dla mieszkańców o trzy godziny dłużej w skali tygodnia.

- Urząd musi być tak zorganizowany, by każdy wydział pracował pięć dni w tygodniu – podkreślił rzecznik.

Magistrat zapewnia, że zmiany nie wpłyną negatywnie na jakość obsługi mieszkańców.

- Mieszkaniec nie może odczuć tego, że pracownik urzędu pracuje krócej – zapewnił Sienkiewicz.

Harmonogram pracy został przygotowany tak, aby uniknąć braków kadrowych i zapewnić ciągłość działania wszystkich wydziałów.

Skrócony czas pracy magnesem na nowych pracowników?

Rzecznik magistratu sugeruje, że zachęta do skróconego czasu pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia mogła wpłynąć na dużą liczbę zgłoszeń w ostatniej rekrutacji do USC.

- Jak dobrze pamiętam, mieliśmy 27 podań na jedno miejsce. To było dużo. Zwykle było to kilka podań, bywało że musieliśmy powtarzać nabory z powodu braku chętnych. Obecnie trwa nabór do wydziału komunalnego. Czekamy na chętnych – poinformował Mateusz Sienkiewicz.

W szczecineckim magistracie pracuje około 80 osób. Wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy rozważane jest również w innych miejskich jednostkach, takich jak Komunalne Centrum Usług Wspólnych.

Szczecinek dołącza do grona pionierów

Szczecinek nie jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na taki krok. Wcześniej podobne rozwiązania wprowadzono w Lesznie (od 1 lipca 2024 r.) i Włocławku (od września 2024 r.).

Również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje pilotaż skróconego czasu pracy. Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia i potrwa do 15 września br. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów testujących nowe modele organizacji pracy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MRPiPS.

