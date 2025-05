Dwa pożary w Koszalinie to nie przypadek! 43-latek zatrzymany. Spłonęło przedszkole i budynek wielorodzinny

Proces, który ze względu na delikatny charakter sprawy toczył się przed Sądem Rejonowym w Koszalinie za zamkniętymi drzwiami, zakończył się 28 kwietnia ogłoszeniem wyroku dla 61-letniego mężczyzny, który molestował 12-letnią córkę swojej partnerki i znęcał się nad 10-letnim synem kobiety. Koszmar trwał ponad pół roku. Do przestępstw doszło między 2021 a 2022 r. w jednej z podkoszalińskich wsi.

61-latek skazany za gwałt i znęcanie się nad dziećmi

Jak poinformowała za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, 61-latek został skazany na karę łączną 9 lat pozbawienia wolności za kilkukrotne obcowanie płciowe z 12-letnią córką swojej partnerki oraz za znęcanie się nad jej 10-letnim synem.

Matka skazana za ułatwianie przestępstwa

W tym samym procesie skazana została matka dzieci.

- Matka dzieci skazana została za ułatwienie oskarżonemu popełnienia zarzucanych mu czynów w ten sposób, że wiedząc, że do zdarzeń takich dochodzi, wbrew szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia przestępstw na szkodę pozostających w jej pieczy dzieci, nie przeciwstawiła się zachowaniom oskarżonego i dopuszczała do popełnienia przez niego przestępstw na szkodę jej dzieci. Matce sąd wymierzył karę łączną 5 lat pozbawienia wolności – poinformowała prok. Dziadczyk.

Ponadto wobec 61-latka sąd orzekł zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz wykonywania działalności związanej wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad małoletnimi na 15 lat.

Na matkę dzieci sąd nałożył 10-letni zakaz wykonywania działalności związanej wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad małoletnimi oraz 5-letni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi synem i córką.

Wyrok jest nieprawomocny.

