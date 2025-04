i Autor: Domin / Super Express "Krzyki, płacz i wyzwiska". Zgotowali piekło swojemu 5-miesięcznemu synkowi. Wkrótce staną przed sądem

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie bulwersującej sprawy znęcania się nad małym dzieckiem. 5-miesięczny chłopczyk trafił do szpitala po interwencji policji w jednym z mieszkań w Koszalinie, gdzie było słychać krzyki, płacz dziecka i wyzwiska. Do sądu trafił akt oskarżenia, co oznacza, że rodzice chłopca wkrótce odpowiedzą przed wymiarem sprawiedliwości za swoje czyny.