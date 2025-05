Lato 2025 zbliża się wielkimi krokami, a Polacy coraz chętniej planują urlop nad Bałtykiem. Wśród popularnych nadmorskich kurortów wyróżnia się Mielno – miejscowość, która przez lata kojarzyła się głównie z głośną zabawą do białego rana, jednak dziś obraz ten ulega zmianie. Choć Mielno wciąż przyciąga młodzież spragnioną rozrywki, coraz częściej wybierają je także rodziny z dziećmi, seniorzy i turyści szukający równowagi między relaksem a atrakcjami. Miejscowość inwestuje w infrastrukturę, bezpieczeństwo i ofertę dla każdego – od spacerów po sosnowych lasach, przez aktywności nad jeziorem Jamno, aż po wydarzenia kulturalne.

Co ciekawego w Mielnie? Promenada Przyjaźni to serce kurortu

Promenada Przyjaźni to kultowe miejsce w Mielnie, które ciągnie się wzdłuż plaży i oferuje przepiękne widoki na Bałtyk, liczne punkty gastronomiczne, stoiska z pamiątkami i atrakcje dla dzieci. Spacer tędy o zachodzie słońca to obowiązkowy punkt każdego pobytu w Mielnie. W sezonie 2025 podobnie jak w poprzednich latach planowane są także dodatkowe wydarzenia plenerowe - koncerty, pokazy artystyczne i lokalne jarmarki.

Atrakcje w Mielnie i okolicach

Mielno to nie tylko morze! Okazuje się bowiem, że tuż obok nadmorskiej miejscowości rozciąga się malownicze Jezioro Jamno - jedno z największych jezior przybrzeżnych w Polsce. To raj dla miłośników sportów wodnych, wędkarzy i tych, którzy po prostu szukają spokoju. W sezonie dostępne są wypożyczalnie kajaków, rowerów wodnych oraz desek SUP.

Warto też skorzystać z rejsu statkiem wycieczkowym po Jamnie. Trasa biegnie aż do Unieścia, pozwalając podziwiać przyrodę i zrelaksować się z dala od zgiełku plaży. Dla dzieci to świetna przygoda, a dla dorosłych chwila wytchnienia.

Mielno na urlop 2025. Wakacyjny hit znów na topie

Z roku na rok Mielno udowadnia, że zasłużenie nosi miano jednego z najbardziej rozrywkowych i gościnnych kurortów w Polsce. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze, nowym atrakcjom i niezapomnianej atmosferze, to miejsce idealne zarówno dla rodzin, jak i grup znajomych czy par. Oprócz wymienionych powyżej atrakcji warto również odwiedzić m.in. kultowym pomnik Morsa znajdujący się przy głównym zejściu na plażę (ul. Kościuszki) oraz pospacerować po plaży, która unikatowy klimat przybiera w szczególności wczesnym rankiem i późnym wieczorem, gdy nie ma tłumów.