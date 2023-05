Niecodzienne znalezisko

Balon spadł na pole pod Białym Borem. Czy to ten, którego dotyczył alert RCB?

W sobotę, 13 maja do mieszkańców trzech regionów został wysłany alert RCB dotyczący "obiektu powietrznego przypominającego balon", który miał nadlecieć nad Polskę z kierunku Białorusi. Otrzymali go mieszkańcy województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie zbiegło się ze zdarzeniem, do jakiego doszło pod Białym Borem (woj. zachodniopomorskie). Na jedno z pól spadł niezidentyfikowany obiekt. Czy ma on związek z rządowym ostrzeżeniem?