Trzech uczniów pobiło młodszego kolegę. Dziecko w szpitalu!

Brutalny atak na 10-latka w szkole w Koszalinie. Chłopiec trafił do szpitala

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 16 stycznia w Szkole Podstawowej im. Jana Twardowskiego nr 3 w Koszalinie. Trzech uczniów – dwóch 12-latków i jeden 13-latek – zaatakowało młodszego, 10-letniego kolegę. Na miejsce wezwano pogotowie.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanego w wyniku pobicia. Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany 10-latek – przekazała w rozmowie z TVN24 Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Uraz twarzoczaszki i ręki. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Obrażenia okazały się bardzo poważne. Po udzieleniu mu pomocy medycznej, 10-latek z urazem twarzoczaszki oraz kończyny górnej został przewieziony do szpitala wraz z opiekunem. Wiadomo, że chłopiec był przytomny, jego stan określono jako stabilny.

W szkole pojawił się patrol policji, który sporządził dokumentację. Materiały sprawy zostaną przekazane do sądu rodzinnego.

Na wtorek kuratorium oświaty zaplanowało w szkole kontrolę.

Rodzice przerażeni. „W tej szkole dzieje się źle!”

Jak donoszą lokalne media, to nie pierwsza taka sytuacja w tej placówce. „W tej szkole dzieje się źle i trzeba to wreszcie nagłośnić w całej Polsce”, „Sprawcy takich czynów powinni zostać wydaleni ze szkoły. Jeżeli dyrekcja będzie łagodna, to znów kogoś zaatakują” – mówią zbulwersowani rodzice w rozmowie z lokalnym portalem Koszalininfo.pl.

