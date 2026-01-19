Makabra w Nowej Hucie! 34-latek zabił swoją partnerkę? Sąd podjął decyzję

Spis treści
Zabójstwo w Nowej Hucie. Nie żyje 34-latka
Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 stycznia, około godziny 20:00, przy ulicy Padniewskiego w Krakowie. W jednym z mieszkań została odnaleziona martwa 34-letnia kobieta. Na miejsce niezwłocznie skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce oraz przeprowadzone zostały oględziny z udziałem prokuratora.
„Z ustalonych przez policjantów okoliczności wynikało, że do śmierci kobiety mogły przyczynić się osoby trzecie”
– informuje krakowska policja.
Policjanci zatrzymali 34-latka, który znajdował się w mieszkaniu. Mężczyzna został przewieziony do policyjnej jednostki, gdzie funkcjonariusze wykonali z jego udziałem czynności procesowe. Następnie został on przewieziony do policyjnego aresztu.
Areszt dla zabójcy. Grozi mu dożywocie
Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi zarzutu zabójstwa. 15 stycznia sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Nowej Huty i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.