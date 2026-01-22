Dostał w spadku mieszkanie, a razem z nim... niewybuch! Na miejsce wezwano saperów

Saperzy ze złocienieckiej jednostki usunęli i wywieźli pocisk przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej, który został znaleziony w kamienicy przy ul. Szkolnej w centrum Szczecinka. Jak się okazało, niebezpiecznego odkrycia dokonał nowy właściciel mieszkania, który otrzymał je w spadku. Na szczęście akcja przebiegła sprawnie i szybko, a mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów.

"Wybuchowy" spadek. Niewybuch przy piecu kaflowym

Niewybuch został znaleziony w czwartek, 22 stycznia rano w mieszkaniu, które nowy właściciel nabył w spadku, przyjechał je zobaczyć, zdecydować o remoncie. Ku wielkiemu zaskoczeniu w lokalu odkrył niewybuch z czasów II wojny światowej. Pocisk znajdował się przy piecu kaflowym.

Na miejsce natychmiast wezwano policję.

Ewakuacja i zamknięta ulica

Łącznie z kamienic ewakuowano cztery osoby, pozostałych lokatorów nie było w mieszkaniach. Ulica Szkolna została zamknięta dla ruchu. Teren przyległy do kamienic zabezpieczali policjanci w oczekiwaniu na przyjazd saperów.

Pocisk z II wojny światowej usunięty z kamienicy

Jak przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową oficer prasowa szczecineckiej policji asp. szt. Anna Matys, akcja usunięcia pocisku przeciwlotniczego z czasów drugiej wojny światowej na ul. Szkolnej dobiegła końca. Mieszkańcy dwóch ewakuowanych kamienic mogą bezpiecznie wracać do domów, a ulica jest już przejezdna.

Akcję przeprowadzili saperzy z jednostki w Złocieńcu. Wywieźli pocisk, który zdetonowany zostanie na poligonie.

