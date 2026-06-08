Drzewo runęło na dwie osoby na wózkach. Dramat w centrum Kołobrzegu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-08 13:50

Kilkanaście sekund zadecydowało o ich życiu. Na chodniku przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu przewróciło się drzewo, które przygniotło kobietę i mężczyznę poruszających się na wózkach. Oboje trafili do szpitala. Służby ustalają, dlaczego potężny pień runął na przechodniów.

Ambulans przed szpitalem

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Biały ambulans Mercedes-Benz Sprinter zaparkowany przed wejściem do szpitala. Na dachu karetki widać niebieskie światła sygnalizacyjne. Napis "AMBULANS" czerwonymi literami na masce pojazdu. Drzwi szpitala i fragment jego elewacji w tle. Więcej na Super Biznes.

Dramatyczne chwile na chodniku

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 8 czerwca, po godz. 9.00, na ul. Łopuskiego w centrum Kołobrzegu. Jak przekazała zachodniopomorska straż pożarna, na dwoje przechodniów nagle spadło drzewo rosnące tuż przy chodniku. Siła uderzenia była ogromna.

Rzecznik zachodniopomorskiej PSP, asp. Dariusz Schacht, poinformował, że jako pierwsza spod konaru została wydobyta kobieta. Uratowały ją osoby postronne, które natychmiast ruszyły z pomocą.

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Strażacy walczyli o życie mężczyzny

Druga poszkodowana osoba – mężczyzna z niepełnosprawnością – była w znacznie gorszej sytuacji. To właśnie jego musieli uwalniać strażacy, którzy dotarli na miejsce kilka minut po zgłoszeniu.

Oboje zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego. Trafili do szpitala na dalszą diagnostykę i obserwację. Na razie nie wiadomo, jak poważnych doznali obrażeń.

Dlaczego drzewo się przewróciło?

Komendant kołobrzeskiej PSP, mł. bryg. Krzysztof Azierski, podkreślił, że przyczyna przewrócenia się drzewa nie jest jeszcze znana. Specjaliści będą sprawdzać, czy pień był spróchniały, osłabiony, czy może zawiniły warunki atmosferyczne.

To kolejne w ostatnich miesiącach zdarzenie, w którym drzewo przewraca się w miejscu publicznym, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla przechodniów.

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