Fotografowali zwłoki kobiety i rozsyłali znajomym. Pracownicy zakładu pogrzebowego staną przed sądem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-17 9:54

Dwaj pracownicy jednego z zakładów pogrzebowych w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) odpowiedzą przed sądem za znieważenie zwłok. Śledztwo wykazało, że mężczyźni fotografowali zmarłą kobietę, a następnie rozsyłali zdjęcia swoim znajomym. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia w tej sprawie. Grozi im do dwóch lat więzienia.

Fotografowali zwłoki kobiety i rozsyłali znajomym. Pracownicy zakładu pogrzebowego staną przed sądem

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Fotografowali zwłoki i rozsyłali zdjęcia. Skandal w Szczecinku

Jak poinformowała w rozmowie z TVN24 prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, do zdarzenia doszło 24 czerwca 2025 r.

- W jednym z zakładów pogrzebowych pracownicy fotografowali zwłoki kobiety. Zdjęcia później rozesłali dalej wśród swoich znajomych - relacjonuje prok. Ewa Dziadczyk.

Jeden z mężczyzn, który zrobił zdjęcie martwej kobiety, wysłał je swojej partnerce, która przekazała je dalej innym osobom.

Na skandaliczne zachowanie pracowników zakładu pogrzebowego zwróciła uwagę rodzina zmarłej, która zgłosiła sprawę odpowiednim służbom.

Polecany artykuł:

To największy cmentarz w Europie. Jest tak duży, że ma własną linię autobusową

Pracownicy zakładu pogrzebowego staną przed sądem. Grożą im dwa lata więzienia

Oskarżeni, w wieku 29 i 48 lat, przyznali się do winy, choć próbowali umniejszyć swoje przewinienie, tłumacząc, że nie robili zdjęć dla żartów. To jednak nie przekonało jednak prokuratury, która skierowała sprawę do sądu. Oznacza to, że obaj niebawem staną przed wymiarem sprawiedliwości, by odpowiedzieć za swój nieodpowiedzialny czyn. Za znieważenie zwłok grozi im kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Obaj mężczyźni stracili pracę

Portal szczecinek.naszemiasto.pl, który nagłośnił skandal w zakładzie pogrzebowym, podał, że obaj mężczyźni zostali zwolnieni z pracy w zakładzie pogrzebowym natychmiast po ujawnieniu sprawy.

Polecany artykuł:

Tych zachowań na cmentarzu unikaj jak ognia. Wstyd na całą rodzinę!
Nigdy nie rób tego na cmentarzu!
11 zdjęć
Co wiesz o Cmentarzu Centralnym w Szczecinie?
Pytanie 1 z 10
Cmentarz Centralny w Szczecinie powstał w latach:
Tak wygląda największy cmentarz w Europie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRUMNA
PROKURATURA
SĄD
AKT OSKARŻENIA
ZAKŁAD POGRZEBOWY
SZCZECINEK