Fotografowali zwłoki i rozsyłali zdjęcia. Skandal w Szczecinku

Jak poinformowała w rozmowie z TVN24 prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, do zdarzenia doszło 24 czerwca 2025 r.

- W jednym z zakładów pogrzebowych pracownicy fotografowali zwłoki kobiety. Zdjęcia później rozesłali dalej wśród swoich znajomych - relacjonuje prok. Ewa Dziadczyk.

Jeden z mężczyzn, który zrobił zdjęcie martwej kobiety, wysłał je swojej partnerce, która przekazała je dalej innym osobom.

Na skandaliczne zachowanie pracowników zakładu pogrzebowego zwróciła uwagę rodzina zmarłej, która zgłosiła sprawę odpowiednim służbom.

Pracownicy zakładu pogrzebowego staną przed sądem. Grożą im dwa lata więzienia

Oskarżeni, w wieku 29 i 48 lat, przyznali się do winy, choć próbowali umniejszyć swoje przewinienie, tłumacząc, że nie robili zdjęć dla żartów. To jednak nie przekonało jednak prokuratury, która skierowała sprawę do sądu. Oznacza to, że obaj niebawem staną przed wymiarem sprawiedliwości, by odpowiedzieć za swój nieodpowiedzialny czyn. Za znieważenie zwłok grozi im kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Obaj mężczyźni stracili pracę

Portal szczecinek.naszemiasto.pl, który nagłośnił skandal w zakładzie pogrzebowym, podał, że obaj mężczyźni zostali zwolnieni z pracy w zakładzie pogrzebowym natychmiast po ujawnieniu sprawy.

