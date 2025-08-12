Planujesz długi weekend sierpniowy nad Bałtykiem? Przygotuj się na szokujące ceny noclegów, zwłaszcza w popularnych kurortach.

W Mielnie, jednym z ulubionych miejsc Polaków, za noc w apartamencie trzeba zapłacić nawet 2500 zł.

Właściciele obiektów podnoszą ceny w zależności od pogody i popytu, a to sprawia, że urlop nad morzem staje się luksusem.

Sprawdź, dlaczego Mielno staje się kurortem tylko dla wybranych i jak znaleźć tańsze noclegi!

Wakacje nad Bałtykiem

Jak co roku w okresie wakacyjnym wiele osób wybywa nad polskie morze, by odpocząć i zaznać nieco urlopowego klimatu. Miejscowości takie jak Sopot, Kołobrzeg czy kultowe Mielno są oblegane w szczególności w terminach długich weekendów oraz gdy prognozy pogody są zadowalające. Obecnie przed nami długi weekend sierpniowy, więc wielu Polaków wyjedzie nad Bałtyk, w tym do wspominanego Mielna. Co ciekawe, właśnie w tej miejscowości koszty noclegów potrafią zaskoczyć, bowiem - jak się okazuje - osiągają zawrotne wartości. Sprawdziliśmy więc ceny za noc na popularnym serwisie rezerwacyjnym oraz porozmawialiśmy z jedną z właścicielek apartamentów w Mielnie.

Kilka tysięcy za noc w Mielnie. Właściciele hoteli napełniają portfele

Mielno to jedno z najpopularniejszych nadmorskich miejsc w Polsce, które nie może narzekać na brak turystów, zwłaszcza podczas długiego weekendu sierpniowego. Co ciekawe, to właśnie tam w pełni sezonu, ceny noclegów osiągają rekordowe wartości. W tym roku za jedną noc w apartamencie w Mielnie trzeba zapłacić nawet 2500 zł. Dla wielu osób, które planują wypoczynek w tym urokliwym kurorcie, te kwoty mogą być szokiem. Skąd takie wartości? O to zapytaliśmy właścicielkę kilku apartamentów w Mielnie.

Prognozy pogody nagle się poprawiły, więc telefon się rozdzwonił. Od razu zwiększyłam cenę za noc, bo tak wygląda ten biznes. Jak jest pochmurnie i deszczowo, zmniejszam ceny, a jak jest słońce, zwiększam. Ostatnio sprzedałam swój ostatni wolny pokój na długi weekend za 1800 zł za noc dla pary, ale widzę, że nadal można coś kupić tylko jeszcze drożej - relacjonowała nam właścicielka apartamentów w Mielnie.

Jak więc można się domyślać, ceny noclegów nad morzem aktualnie poszybowały w górę m.in. ze względu na pogodę i tym samym zwiększone zainteresowanie turystów. Długi weekend sierpniowy to czas, kiedy wielu Polaków decyduje się na krótkie, ale intensywne wakacje, a to napędza przecież popyt na noclegi.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Stragany nad Bałtykiem w Mielnie

Wakacje w Mielnie tylko dla bogaczy? Ceny mówią same za siebie

Mielno w ostatnich latach przekształciło się w miejsce, które coraz bardziej przypomina ekskluzywne kurorty. Długi weekend sierpniowy to doskonała okazja, by poczuć, jak wielki wpływ na ceny ma rosnący popyt. O ile kiedyś Mielno było idealnym miejscem na rodzinny urlop z ograniczonym budżetem, o tyle teraz, by spędzić tam kilka dni, trzeba liczyć się z wydatkami, które przyprawiają o zawrót głowy.

Sam nocleg potrafi solidnie nadwyrężyć budżet, a co dopiero jedzenie i dodatkowe atrakcje. Jeśli więc marzysz o pobycie w Mielnie lub w innej nadmorskiej miejscowości nie za miliony, obserwuj ceny noclegów i pogodę, a być może uda ci się zarezerwować coś w dobrej cenie jeszcze w tym sezonie.