Groza na ulicach! 37-latek z nożem terroryzował mieszkańców i chciał zabić psa!

Mężczyzna z nożem siał postrach w Wałczu: Chciał ugodzić psa
W godzinach rannych policjanci otrzymali zgłoszenia od mieszkańców, że na terenie miasta przebywa mężczyzna, który stwarza zagrożenie dla przechodniów, chodząc z nożem w dłoni. Ponadto, jak informuje policja, chciał on ugodzić nożem psa, uszkadzając siatkę ogrodzeniową, za którą przebywało zwierzę. Osoby pokrzywdzone złożyły zawiadomienia o popełnionych czynach.
Szybka akcja policji: Areszt dla agresora
Po otrzymaniu informacji o niebezpiecznych zachowaniach 37-latka, policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania. Mężczyzna został szybko zatrzymany. W chwili zatrzymania posiadał przy sobie haszysz, a w miejscu zamieszkania kolejne ilości środków psychotropowych.
Decyzja sądu: 3 miesiące aresztu
Komendant Powiatowy Policji w Wałczu wystąpił z wnioskiem do prokuratora o areszt dla 37-latka. Zarówno prokurator, jak i sędzia byli jednomyślni co do zastosowania wobec niego środka izolacyjnego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna jest dobrze znany organom ścigania i był już wcześniej wielokrotnie karany.