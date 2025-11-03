Groza na ulicach! 37-latek z nożem terroryzował mieszkańców i chciał zabić psa!

Grzegorz Kluczyński
2025-11-03 20:51

Policjanci w Wałczu zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który chodził po mieście z nożem, stwarzając realne zagrożenie dla mieszkańców. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Co dokładnie wydarzyło się w Wałczu?

37-latek z nożem terroryzował mieszkańców i chciał zabić psa

Autor: KPP Wałcz/ Materiały prasowe
Mężczyzna z nożem siał postrach w Wałczu: Chciał ugodzić psa

W godzinach rannych policjanci otrzymali zgłoszenia od mieszkańców, że na terenie miasta przebywa mężczyzna, który stwarza zagrożenie dla przechodniów, chodząc z nożem w dłoni. Ponadto, jak informuje policja, chciał on ugodzić nożem psa, uszkadzając siatkę ogrodzeniową, za którą przebywało zwierzę. Osoby pokrzywdzone złożyły zawiadomienia o popełnionych czynach.

Szybka akcja policji: Areszt dla agresora

Po otrzymaniu informacji o niebezpiecznych zachowaniach 37-latka, policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania. Mężczyzna został szybko zatrzymany. W chwili zatrzymania posiadał przy sobie haszysz, a w miejscu zamieszkania kolejne ilości środków psychotropowych.

Decyzja sądu: 3 miesiące aresztu

Komendant Powiatowy Policji w Wałczu wystąpił z wnioskiem do prokuratora o areszt dla 37-latka. Zarówno prokurator, jak i sędzia byli jednomyślni co do zastosowania wobec niego środka izolacyjnego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna jest dobrze znany organom ścigania i był już wcześniej wielokrotnie karany.

