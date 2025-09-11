Hyundai runął z wiaduktu na tory! Pociąg rozerwał go na strzępy. Przerażający wypadek w Skibnie

Michał Michalak
Michał Michalak
Domin
2025-09-11 22:28

Do niesłychanego wypadku doszło w czwartek, 11 września, w Skibnie pod Koszalinem. W godzinach wieczornych kierujący hyundaiem wypadł z drogi i spadł z wiaduktu. Samochód wylądował prosto na torach, ale mężczyzna zdążył opuścić pojazd przed nadjeżdżającym pociągiem, który staranował auto. Poszkodowany trafił karetką pogotowia do szpitala. Ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany.

Skibno. Samochód spadł z wiaduktu. W auto uderzył pociąg

i

  • W Skibnie pod Koszalinem doszło do groźnego wypadku z udziałem pociągu i samochodu osobowego.
  • Kierowca Hyundaia spadł z wiaduktu na tory, a jego auto zostało staranowane przez pociąg.
  • Mimo poważnych uszkodzeń pojazdu kierowca przeżył i trafił do szpitala.
  • Co było przyczyną wypadku i jak potoczą się dalsze losy poszkodowanego?

Skibno. Hyundai spadł na tory prosto pod pociąg. Szokujący wypadek

Służby ratownicze, w tym policja, pracują jeszcze na miejscu wypadku w Skibnie pod Koszalinem, gdzie doszło do zderzenia pociągu z samochodem osobowym. W czwartek, 11 września, prowadzący hyundaia stracił panowanie nad autem i spadł z wiaduktu, lądując na torach. Mimo obrażeń prowadzący auto mężczyzna zdołał opuścić pojazd, który dosłownie sekundy później staranował pociąg osobowy relacji Słuspk-Białogard. Żadnemu z ośmiu pasażerów składu ani jego maszyniście nic się nie stało, ale kierującego hyundaiem zabrała do szpitala karetka pogotowia.

Na miejscu interweniowało ponadto 5 zastępów straży pożarnej, a ruch pociągów został wstrzymany do czasu zakończenia wszelkich niezbędnych działań. Miejscowa policja nie wyklucza tymczasem, że przyczyną wypadku mogła być nadmierna prędkość, ale szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśni dopiero śledztwo.

