Policja szuka zaginionego 17-latka. To napisał im w komentarzu Dawid!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-11 21:24

Policja w Gdańsku szuka zaginionego 17-latka, Dawida Jurowatego. Jak przekazali mundurowi, chłopak mieszkał w Trójmieście, ale czekał go rychły powrót do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim. Chłopak zniknął, bo prawdopodobnie nie chciał tam wrócić. Jakby tego było mało, odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych, komentując wpis policji.

Gdańsk. Policja szuka zaginionego 17-latka. Dawid twierdzi, że nic mu nie jest

i

Autor: Komenda Miejska Policji w Gdańsku & Shutterstock/ Materiały prasowe Policja w Gdańsku szuka zaginionego 17-latka, Dawida Jurowatego. Jak przekazali mundurowi, chłopak mieszkał w Trójmieście, ale czekał go rychły powrót do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim. Chłopak zniknął, bo prawdopodobnie nie chciał tam wrócić
  • Gdańska policja poszukuje 17-letniego Dawida Jurowatego, który zaginął 28 sierpnia.
  • Chłopak, który miał wrócić do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, niespodziewanie skomentował ogłoszenie o zaginięciu.
  • Co odpowiedział zaginiony 17-latek i dlaczego policja nadal go szuka?

Gdańsk. Zaginiony 17-latek poszukiwany. Odezwał się w komentarzu

17-latek poszukiwany przez policję w Gdańsku sam odezwał się do mundurowych w komentarzu - informuje "Fakt". W poniedziałek, 8 września, mundurowi opublikowali wpis o zaginięciu Dawida Jurowatego. Wynika z niego, że chłopak wyszedł z domu 28 sierpnia i zniknął bez wieści. Jak przekazali później funkcjonariusze, w zgłoszeniu o zaginięciu pojawiła się wiadomość, że 17-latek miał niedługo opuścić Trójmiasto i wrócić do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim, czego prawdopodobnie chciał uniknąć. 

Ale o co tu się rozchodzi, u mnie wszystko w jak najlepszym porządku, nie jestem zaginiony ani nic podobnego. PS. Mam inny kolor oczu, a w Koźminie nie było mnie od trzech miesięcy - napisał zaginiony.

Niezależnie od planów chłopaka jego poszukiwania nadal trwają, a policja podaje jego rysopis.

17-letni Dawid Jurowaty ma 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebiesko-szare oczy, jasne włosy. Miał ubrane czarne buty sportowe, szare spodnie dresowe, biała koszulka z napisem NIKE. Miał przy sobie szarą torebkę/nerkę. Osoby, które widziały 17-latka ze zdjęcia, mają informacje na temat miejsca jego pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji I w Gdańsku przy ul. Platynowej 6F . Tel: 47 74 16 722 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można przesłać na adres poczty [email protected] - czytamy w komunikacie mundurowych z Gdańska.

Zabójca dr Soleckiego usłyszał nowy zarzut

Polecany artykuł:

Zadał 40-latkowi trzy ciosy siekierą w głowę. Bliscy Tomasza długo czekali na s…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
GDAŃSK
ZAGINIENI