Policja szuka zaginionego 17-latka. To napisał im w komentarzu Dawid!

Gdańska policja poszukuje 17-letniego Dawida Jurowatego, który zaginął 28 sierpnia.

Chłopak, który miał wrócić do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, niespodziewanie skomentował ogłoszenie o zaginięciu.

Co odpowiedział zaginiony 17-latek i dlaczego policja nadal go szuka?

Gdańsk. Zaginiony 17-latek poszukiwany. Odezwał się w komentarzu

17-latek poszukiwany przez policję w Gdańsku sam odezwał się do mundurowych w komentarzu - informuje "Fakt". W poniedziałek, 8 września, mundurowi opublikowali wpis o zaginięciu Dawida Jurowatego. Wynika z niego, że chłopak wyszedł z domu 28 sierpnia i zniknął bez wieści. Jak przekazali później funkcjonariusze, w zgłoszeniu o zaginięciu pojawiła się wiadomość, że 17-latek miał niedługo opuścić Trójmiasto i wrócić do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim, czego prawdopodobnie chciał uniknąć.

- Ale o co tu się rozchodzi, u mnie wszystko w jak najlepszym porządku, nie jestem zaginiony ani nic podobnego. PS. Mam inny kolor oczu, a w Koźminie nie było mnie od trzech miesięcy - napisał zaginiony.

Niezależnie od planów chłopaka jego poszukiwania nadal trwają, a policja podaje jego rysopis.

- 17-letni Dawid Jurowaty ma 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebiesko-szare oczy, jasne włosy. Miał ubrane czarne buty sportowe, szare spodnie dresowe, biała koszulka z napisem NIKE. Miał przy sobie szarą torebkę/nerkę. Osoby, które widziały 17-latka ze zdjęcia, mają informacje na temat miejsca jego pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji I w Gdańsku przy ul. Platynowej 6F . Tel: 47 74 16 722 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można przesłać na adres poczty [email protected] - czytamy w komunikacie mundurowych z Gdańska.