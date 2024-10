"Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?". 23-latek szybko poznał odpowiedź

Zgłoszenie o podejrzanie zachowującym się kierowcy otrzymali policjanci ze Szczecinka (woj. zachodniopomorskie). Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Jak się okazało, mężczyzna, który siedział za kierownicą, był pijany.

- Mężczyzna w chwili badania stanu trzeźwości przez mundurowych miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie - informuje asp. sztab. Anna Matys ze szczecineckiej policji.

To nie był jego pierwszy raz

To jednak nie koniec. W trakcie sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna po raz kolejny i w dość krótkim odstępie czasu złamał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

- Ostatni raz został on zatrzymany do kontroli drogowej niespełna tydzień temu na terenie ościennego powiatu - dodaje asp. sztab. Anna Matys.

Z uwagi na lekceważący stosunek do prawa policja wystąpiła z wnioskiem do prokuratora o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Prokurator przychylił się do wniosku i objął 52-letniego mieszkańca gminy Borne Sulinowo policyjnym dozorem.

Surowe konsekwencje dla nieodpowiedzialnego 52-latka

Nieodpowiedzialny kierowca musi teraz liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia mężczyźnie grozi kara do pięciu lat więzienia.

- Niewykluczone, że mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty, ponieważ policjanci zabezpieczyli do badań laboratoryjnych krew kierującego, który według wykonanych podczas kontroli badań narkotesterami znajdował się pod działaniem substancji odurzających - dodaje policjantka.

