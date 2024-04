i Autor: KPP w Szczecinku Jechała wężykiem kompletnie pijana. Wiozła małego synka!

Szok! 21-latka nie dość, że jechała wężykiem, to w matizie wiozła swojego 4-letniego synka! I to bez fotelika! Podczas policyjnej kontroli kobieta wydmuchała ponad 2,5 promila alkoholu. Dziecko zostało przekazane pod opiekę najbliższych, matiz odholowany, a pijana 21-latka trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.