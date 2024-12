Darłowo. Zabójstwo i dwa usiłowania zabójstwa

Trzy zarzuty, w tym zabójstwa i dwa dotyczące usiłowania zabójstwa, usłyszał 33-latek. Do zbrodni doszło w nocy z 25 na 26 grudnia w Darłowie, gdzie według ustaleń śledczych mężczyzna miał zaatakować trzy osoby, z których jedna należała do jego rodziny. Ofiara zdarzenia to niespokrewniony z domniemanym zabójcą 73-latek, natomiast jedna z pozostałych poszkodowanych osób trafiła w stanie ciężkim do szpitala w Szczecinie.

Chodził od jednego domu do drugiego, żeby mordować "złych ludzi"! Przerażające kulisy zbrodni w Darłowie

Podejrzany w tej sprawie mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. W czasie ataku wykorzystał tłuczek do mięsa.

- Zarzuciłam 33-latkowi zabójstwo i usiłowania zabójstwa dwa razy. Mężczyźnie grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Tyle mogę aktualnie powiedzieć - przekazała "Dziennikowi Bałtyckiemu" Anna Grabowska, prokurator rejonowa w Sławnie.

33-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Do sprawy będziemy wracać.