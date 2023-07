Kierowcy odetchnęli z ulgą. Nowy wiadukt w Koszalinie otwarty dla ruchu

Borkowice. W auto z sześcioosobową rodziną uderzył pociąg. "Mieli dwa kilometry do celu"

Przebudowa wiaduktu była konieczna ze względu na jego fatalny stan techniczny. Z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną został on zamknięty dla ruchu w marcu 2020 roku. Mieszkańcy Koszalina stracili jedną z najważniejszych dróg tranzytowych.

Podczas prac rozbiórkowych, w październiku 2021 r. doszło do katastrofy budowlanej. Runęła jedna z dwóch nitek przeprawy. Niewiele brakowało, by doszło do tragedii, gdyż betonowa konstrukcja spadła na ul. Batalionów Chłopskich, gdzie odbywał się ruch samochodowy. Na szczęście obyło się bez ofiar, nikt też nie został ranny.

W miejscu starej przeprawy powstał zupełnie nowy obiekt. Ma on 238,4 m długości i 25,5 m szerokości. W ramach inwestycji powstały dwie jezdnie, każda po dwa pasy ruchu, chodnik i droga dla rowerzystów. Zbudowano również nową sieć wodociągową i kanalizację deszczową oraz oświetlenie. Uroczyste otwarcie nowego wiaduktu odbyło się 10 lipca. Zanim na przeprawę wjechali pierwsi kierowcy, przeprawę pokonali biegacze i zabytkowe pojazdy.

- Wracamy do normalności. Do starej trasy tranzytowej - podkreśla prezydent Koszalina, Piotr Jedliński.

15 lipca na al. Monte Cassino powrócą autobusy komunikacji miejskiej.

Inwestycja kosztowała 47,6 mln zł, z czego 24 mln zł to dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

