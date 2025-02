Autor:

Zabójstwo w Bornem Sulinowie

Ciało kobiety znalazła we wtorek, 25 lutego, przed południem jedna z bliskich osób. O przerażającym odkryciu zawiadomiła policję. Na miejscu niemal natychmiast pojawili się funkcjonariusze. Wszystko wskazywało, że doszło do zbrodni.

- Kobieta miała obrażenia głowy - informowała w rozmowie z "Super Expressem" asp. sztab. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Wersję o zabójstwie potwierdził prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Sąsiedzi wstrząśnięci śmiercią Joanny

Reporter "Super Expressu" rozmawiał z sąsiadami zmarłej Joanny H. Są wstrząśnięci jej śmiercią. Tragicznie zmarła kobieta cieszyła się bardzo dobrą opinią. Była nauczycielką w jednej z tutejszych szkół.

- Tak dokładnie nie znałam jej. Znałam ją jako sąsiadkę - mówi Ilona Jabłońska, sąsiadka. - Była bardzo miła, uczynna, pomagała wszystkim dookoła. Bardzo mi jest jej szkoda. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć... - dodaje łamiącym się głosem.

- Nie mieszkam tu na stałe, ale mam tu mieszkanie, do którego przyjeżdżam dość często i miałam okazję poznać panią Joannę - dodaje pani Anita. - To była bardzo sympatyczna osoba. Koledzy moich córek mówili, że to świetna nauczycielka.

Gdzie jest syn kobiety?

Zmarła kobieta mieszkała z adoptowanym synem. Nie wiadomo jednak, co się z nim stało. Młody mężczyzna zniknął jakiś czas temu. Policjanci próbują go namierzyć.

- Trwają poszukiwania syna, by wyjaśnić, czy miał jakikolwiek związek z tym zdarzeniem - dodaje prok. Ryszard Gąsiorowski.

- Ja go osobiście nie znam. Wiem tylko tyle, że się pojawił w którymś momencie w jej życiu. On tu tylko dwa miesiące mieszkał - dodaje pani Ilona, sąsiadka zmarłej. - Z tego, co się dowiedziałam, to on wcześniej siedział w więzieniu i dlatego mama go przyjęła. Później chodził na zakupy, ale z mamą był coraz rzadszy kontakt.

Kobieta dodaje jednak, że w mieszkaniu panował spokój, nie był słychać żadnych awantur.

Wciąż trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności, w jakich doszło do tragedii.

