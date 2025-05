i Autor: Andrea Piacquadio, Pixabay / CC0 / pexels.com, gk Kumulacja w Eurojackpot rozbita! Kto zgarnął ponad pół miliarda?

Tu padły wygrane!

Kumulacja w Eurojackpot rozbita! Kto zgarnął ponad pół miliarda? Trzy wysokie wygrane w Polsce

Na ten moment trzeba było długo czekać. Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot w końcu została rozbita! A było o co walczyć, gdyż do zgarnięcia było ponad pół miliarda złotych. Wprawdzie główna wygrana nie padła w Polsce i zostanie wypłacona w euro, to polscy gracze mają też powody do radości. Trzy wysokie wygrane zostały odnotowane w naszym kraju. Gdzie wypełniono szczęśliwe kupony?