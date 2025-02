Jeśli sanatorium zimą, to tylko tam! Nadmorska miejscowość oferuje wszystko, czego potrzebujesz

W jakich miejscowościach nad morzem są sanatoria?

Nadmorskie miejscowości cieszą się ogromną popularnością wśród turystów zarówno latem, jak i zimą głównie ze względu na swój wyjątkowy klimat. W takich lokalizacjach nie brakuje także kuracjuszy, którzy przybywają tam w celach leczniczych. To właśnie oni doceniają szum morza, spacery po plaży czy powietrze bogate w jod. Jakie konkretnie miejscowości jednak mogą pochwalić się statusem uzdrowiska? Poniżej zamieszczamy kilka z nich:

Ustka

Kołobrzeg

Dąbki

Sopot

Kamień Pomorski

Świnoujście.

Niestety - jak się okazuje - nie każda z wymienionych miejscowości może cieszyć się renomą wśród kuracjuszy. Która lokalizacja nie jest polecana?

Najgorsze sanatorium nad morzem. Opinie kuracjuszy mówią same za siebie

Jakiś czas temu, a dokładnie jesienią 2023 roku portal turyści.pl zapytał swoich czytelników o opinię na temat polskich uzdrowisk. Listów do redakcji nie brakowało, bowiem było ich kilkaset, a jedną z najczęściej pojawiających się miejscowości uzdrowiskowych były Dąbki. W tym przypadku kuracjusze nie mieli zbyt wiele dobrego do powiedzenia. Okazuje się, że głównym problemem była m.in. czystość oraz niekomfortowa obsługa.

Budynek A,B,C w wilgoci grzyb na ścianach, wyszczerbione naczynia na stołówce. Żenada pod każdym względem. Pokoje farelkami ogrzewane w styczniu i lutym - dziadostwo - komentuje pani Grażyna, czytamy na portalu turyści.pl.

400 os w jednym ośrodku. Tylko 15 min na posiłek. Mieszkam na 2 piętrze bez windy, a jestem osobą niepełnosprawnych, po 4 operacjach ortopedycznych. To wygląda jak wczasy dla seniorów a nie rehabilitacja dla chorych. Obsługa zarobiona. Właściciel idzie na ilość nie jakość. I co kilka dni słyszymy, że NFZ płaci za nas tylko 170 zł dziennie - opisywała pani Ewa, turyści.pl.

Czy warto odwiedzić Dąbki?

Pomimo negatywnych opinii, które w przeszłości ukazały się w mediach, nie zapominajmy, że Dąbki to wyjątkowa lokalizacja na terenie Polski. Nadmorska miejscowość ma bowiem sporo do zaoferowania dla swoich odwiedzających, którzy mogą liczyć tam na wypoczynek i relaks. W sezonie wysokim Dąbki tętnią życiem, co przyciąga wielu turystów. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji przebywać w tej okolicy, być może tegoroczne wakacje spędzicie właśnie tam? Kto wie!

