Maleńka Nadia zmarła po poważnych urazach głowy. Matka i jej partner chcą się poddać karze

Przypomnijmy, do dramatycznych zdarzeń doszło 10 listopada 2021 roku. Aleksandra T., matka dwóch 9-miesięczych wówczas bliźniaczek i starszego chłopca, poszła z jedną córek na wizytę lekarską do najbliższej przychodni przy ul. Monte Cassino w Koszalinie. Tam miała mówić tylko, że dziecko źle się czuje, wydaje się być osłabione. Wizyta zakończyła się skierowaniem na dalsze badania. Około godz. 15:00 matka dziewczynki wezwała do dziecka karetkę pogotowia. Miała mówić, że niemowlę zasłabło. Nim karetka dotarła na wezwanie, dyspozytor pogotowia instruował matkę, jak prowadzić reanimację. Partnera kobiety nie było wówczas w mieszkaniu. Gdy załoga karetki przyjechała na miejsce, dziewczynka była nieprzytomna. Do szpitala trafiła w krytycznym stanie. Wykonane badania tomograficzne wykazały liczne krwiaki głowy.

Następnego dnia lekarze koszalińskiego szpitala, dysponując wynikami badań dziecka, zawiadomili Prokuraturę Rejonową w Koszalinie o możliwości popełnienia przestępstwa. 12 listopada matka Nadii i jej partner zostali zatrzymani. 29 listopada dziecko, mimo przeprowadzonych licznych zabiegów ratujących życie, zmarło w szpitalu.

Prawie trzy lata po tych dramatycznych wydarzeniach, we wtorek, 25 czerwca 2024 r. Aleksandra T. i Krzysztof I. stanęli przed Sądem Rejonowym w Koszalinie. Kobieta została oskarżona o narażenie dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mając obowiązek opieki nad nią.

- Oskarżona, wiedząc, że małoletnia Nadia co najmniej dwukrotnie uległa urazowi głowy w okresie od 8 do 9 listopada 2021 r. na skutek upadku z przewijaka na podłogę z wysokości 75,5 cm, zaniechała natychmiastowego udania się do lekarza, w celu zbadania i zdiagnozowania - cytował akt oskarżenia prok. Łukasz Wojtukowicz. - Nie poinformowała o doznanym urazie lekarza pediatry w trakcie wizyty w przychodni 10 listopada 2021 r., czym doprowadziła do nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.

O nieudzielenie pomocy dziecku został oskarżony partner kobiety, Krzysztof I. W ocenie prokuratury, miał świadomość pogarszającego się stanu zdrowia dziewczynki, a mimo to nie wezwał karetki pogotowia i nie pojechał z nią do lekarza.

Oboje przyznali się do zarzucanych czynów, nie chcieli składać wyjaśnień i wyrazili chęć dobrowolnego poddania się karze.

- Dla mnie to trauma do końca życia – mówiła 35-latka.

- Jest mi przykro, że tak się stało – dodał Krzysztof I.

Obrońca Aleksandry T. wniósł o wyrok roku i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zaliczenia okresu zatrzymania i tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary, a także o zwolnienie z kosztów sądowych i opłaty.

Dla Krzysztofa I. wniesiono o wydanie dla niego wyroku skazującego, karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 30 zł każda, zaliczenie na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności, podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Koszalinie na okres 14 dni i zwolnienie z kosztów i niewymierzanie opłaty.

Sędzia Monika Rutkowska-Żebryk przychyliła się do wniosków oskarżonych o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

- Okoliczności popełnienia czynów, które są im zarzucane nie budzą dla sądu żadnych wątpliwości, również kwalifikacja prawna jest prawidłowa - mówiła sędzie. - W ocenie sądu cele postępowania zostaną osiągnięte, mimo nieprzeprowadzania postępowania dowodowego, przesłuchiwania świadków.

Wyrok ma zostać ogłoszony w piątek, 28 czerwca.

