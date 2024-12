Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 grudnia, w jednym ze sklepów spożywczych w Białogardzie. 36-letni mężczyzna ukradł kawę. Sprzedawczyni, która nakryła złodzieja, próbowała go zatrzymać, jednak ten rzucił się do ucieczki.

Na całe zdarzenie zareagowała trójka nastolatków, którzy w tym czasie znajdowali się przed sklepem. Natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym złodziejem. Dogonili go i doprowadzili do sklepu, w którym dokonał kradzieży. Na miejsce przyjechał patrol policji.

36-latek będzie teraz musiał tłumaczyć się ze swojego czynu przed sądem.

Jak podkreśla białogardzka policja, postawa nastolatków zasługuje na szczególny podziw. Dzięki ich szybkiej reakcji, błyskawicznie udało się zatrzymać złodzieja. "Wszystkim chłopcom gratulujemy postawy oraz szybkiej reakcji na zastaną sytuację" - informują policjanci, jednak przypominają, by w takich sytuacjach, ze względów własnego bezpieczeństwa w pierwszej kolejności starać się informować odpowiednie służby.

