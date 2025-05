Dubaj nad Bałtykiem?

Kiedy marzy ci się rajska plaża, szeroki pas złotego piasku i egzotyczne krajobrazy – wcale nie musisz kupować biletu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nad Bałtykiem, a dokładnie w zachodniopomorskiej miejscowości Jarosławiec, znajduje się miejsce, które coraz częściej nazywane jest "polskim Dubajem". Choć porównanie to wzbudza emocje, to pewne jest, iż to jedna z najbardziej zaskakujących atrakcji polskiego wybrzeża.

Jarosławiec – nadbałtycki kurort z egzotycznym akcentem

Jarosławiec, choć niewielki, każdego lata staje się celem tysięcy turystów spragnionych odpoczynku i pięknych widoków. W ostatnich latach sława tej miejscowości rozprzestrzeniła się jednak daleko poza Pomorze, a wszystko za sprawą plaży, która do złudzenia przypomina te znane z folderów biur podróży. Mowa o największej sztucznej plaży w Europie, która powstała nie dla zachwytów turystów, lecz z zupełnie pragmatycznego powodu.

Inwestycja za 170 milionów. Powód? Ochrona wybrzeża

Plaża w Jarosławcu została ukończona w 2018 roku jako element programu ochrony klifu przed postępującą erozją. Bałtyk regularnie podmywa i wymywa wybrzeże, stwarzając realne zagrożenie dla infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców. Aby temu zapobiec, postanowiono stworzyć sztuczną, szeroką plażę, która złagodzi siłę fal i zabezpieczy klif przed osuwaniem się. W ramach inwestycji zdemontowano starą, betonową opaskę i zastąpiono ją nowoczesnymi zabezpieczeniami. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł aż 170 milionów złotych, co czyni je największą tego typu inwestycją w Polsce. Efekt? Plaża o imponujących rozmiarach, która swoim wyglądem przywodzi na myśl słynne wyspy Palmowe w Dubaju. Choć nie była tworzona z myślą o turystach, szybko stała się magnesem dla urlopowiczów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Polski Dubaj" za 170 milionów złotych [ZDJĘCIA]

Jarosławiec atrakcje. Co robić w "polskim Dubaju"?

Choć na próżno szukać tu drapaczy chmur i luksusowych butików, Jarosławiec zdecydowanie zasługuje na uwagę. Plaża, która powstała z potrzeby ochrony przyrody, stała się jednocześnie przykładem tego, jak inwestycja w infrastrukturę może przeobrazić wizerunek miejscowości i przynieść korzyści turystyczne. Dziś przyciąga zarówno plażowiczów, jak i ciekawskich, którzy chcą zobaczyć jedną z najdroższych i najbardziej unikalnych plaż w kraju.

To jednak dopiero początek atrakcji! Poniżej prezentujemy kilka ciekawych lokalizacji:

Latarnia morska z XIX wieku

Muzeum Bursztynu

Aquapark Panorama Morska

Promenada nadmorska

Szlaki rowerowe i spacerowe

Mini oceanarium

Motylarnia i Papugarnia

Pomnik Rybaka w Jarosławcu.

Ahlbeck na wyspie Uznam. "Cesarski" kurort nad Bałtykiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.