To nieodkryte miejsce na Pomorzu. Turyści nieświadomie omijają wyjątkową perełkę na wybrzeżu!

Tegoroczne wakacje powoli dobiegają końca i podobnie jak w poprzednich latach, wielu Polaków w tym sezonie także wyruszyła nad Bałtyk. Okazuje się, iż odpoczynek nad polskim morzem ma wielu zwolenników, którzy doceniają urokliwy klimat wybrzeża i lokalne atrakcje. Jak można się domyślać, spora grupa turystów udaje się do znanych i obleganych lokalizacji. Mało kto jednak decyduje się na odwiedzenie nieco mniej popularnych miejscowości. Jedną z nich jest m.in. kaszubska wieś Rewa, która zachwyca niemalże każdego. Co takiego oferuje miejscowość i dlaczego nadal pozostaje nieodkryta? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Rewa nieodkrytą perełką polskiego wybrzeża? Wszystko na to wskazuje!

Rewa to wieś położona pomiędzy Gdynią a Puckiem na Kaszubach. W miejscowości mieszka około tysiąc osób, więc to niewielka społeczność, która co roku chętnie wita w swoich progach turystów. Najczęściej w sezonie wieś odwiedzają miłośnicy windsurfingu oraz kitesurfingu, bowiem to właśnie tam panują świetne warunki atmosferyczne do uprawiania tego sportu. Główną atrakcją wsi jest jednak sam Cypel Rewski, który bardzo często mylony jest z Półwyspem Helskim.

Piaszczysta "kosa" o długości ok. 1 km w wodach Zatoki Puckiej powstała przed laty, a utworzyły ją silne prądy morskie. Wąski i piaszczysty pas zachwyca odwiedzających, którzy chętnie wybierają się tam na spacery - u nasady można natknąć się na Krzyż Morski poświęcony ofiarom morza. Co ciekawe, Cypel Rewski jest nie tylko fascynującą atrakcją turystyczną, ale również to wyjątkowa forma brzegowa Bałtyku, która zachwyca geologów. Jeśli więc nie masz jeszcze planów na ostatni weekend wakacji, być może zaplanuj sobie wyjazd do Rewy, a z pewnością nie pożałujesz!