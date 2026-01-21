Nowa siedziba pogotowia oficjalnie otwarta. "Mamy system najwyższej jakości"

Pogotowie ratunkowe w Drawsku Pomorskim ma nową siedzibę

Uroczyste otwarcie drawskiej filii WSPR, która rozpoczęła działalność w nowym obiekcie już w styczniu, odbyło się we wtorek. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podkreślił, że to element budowy systemu ratownictwa medycznego „najwyższej jakości”.

- Mamy zbudowany na Pomorzu cały system najwyższej jakości i gotowości do ratowania życia ludzkiego – mówił z dumą Olgierd Geblewicz.

Pomorze Zachodnie stawia na nowoczesne ratownictwo

Nowa filia w Drawsku Pomorskim to nie jedyna inwestycja w ratownictwo medyczne na Pomorzu Zachodnim. W planach są również budowy nowych siedzib dla pogotowia w Koszalinie i Pyrzycach. Całość zadania powierzono firmie Budimex.

W Koszalinie budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2025 roku. Nowa dwukondygnacyjna siedziba filii WSPR powstaje przy ul. Fałata. Będzie w niej miejsce m.in. na garaże dla sześciu karetek, pomieszczenia odpoczynku dla ratowników medycznych i lekarza oraz przestrzeń do organizacji szkoleń. Koszt prac to blisko 20 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć do lutego 2027 roku.

Z kolei filia pogotowia ratunkowego w Pyrzycach, która ma powstać przy ul. Mickiewicza i zabezpieczyć funkcjonowanie dwóch zespołów ratownictwa medycznego, jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jej koszt to blisko 10,8 mln zł.

Nowa filia WSPR w Drawsku Pomorskim – co się zmieniło?

Nowo wybudowana drawska filia pogotowia ratunkowego powstała przy ul. Chrobrego, na której mieściła się jej dotychczasowa siedziba. Na powierzchni blisko 500 m kw. znajdują się: pokoje ratowników medycznych, garaże dla dwóch karetek, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, a także pomieszczenia socjalne i gospodarcze, magazyn leków, sprzętu medycznego i tlenu.

Jednokondygnacyjny obiekt jest kompleksowym centrum ratunkowym przygotowanym na stacjonowanie w nim pojedynczych zespołów ratownictwa medycznego i transportu międzyszpitalnego oraz wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt.

Inwestycje w ratownictwo medyczne na Pomorzu Zachodnim to odpowiedź na rosnące potrzeby społeczeństwa i dbałość o zdrowie mieszkańców regionu. Dzięki nowoczesnym obiektom i sprzętowi, ratownicy medyczni będą mogli jeszcze skuteczniej nieść pomoc potrzebującym.

WSPR w Szczecinie na realizację inwestycji w Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Pyrzycach uzyskała 30 mln zł rządowego dofinansowania z programu Polski Ład i ponad 9,5 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Drugi wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek dodał, że obecnie w województwie realizowane są zadania z ochrony zdrowia na poziomie ponad 1 mld zł.

