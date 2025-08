Nowe oblicze koszalińskich lwów. Zabytkowe rzeźby odzyskały dawny blask

Są niewątpliwym symbolem Koszalina. Dwa lwy strzegące wejścia do dawnej siedziby byłego urzędu wojewódzkiego do niedawna jednocześnie zachwycały i wywoływały przygnębienie. Stan rzeźb pozostawiał wiele do życzenia. Na szczęście to już przeszłość. Zabytkowe figury odzyskały swój dawny blask i cieszą oczy mieszkańców.