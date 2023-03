Co tu jest nie tak?

Okna sa dosłownie parę centymetrów nad ziemią, do bramy nie da się wejść. Absurd przy przebudowie chodnika

Nowe, równe chodniki są zazwyczaj powodem do radości. Mieszkańcy kamienicy przy placu Kilińskiego w Koszalinie raczej nie mają się z czego cieszyć, gdyż przebudowa placu nie tylko sprawiła, że we własnym mieszkaniu czują się jak w piwnicy, to jeszcze brama wjazdowa do budynku stała się praktycznie nieużyteczna. Jak to możliwe, że przebudowany chodnik stał się wielką uciążliwością?