Tragiczny pożar w Koszalinie. Nie żyje jedna osoba

Przypomnijmy, do pożaru doszło we wtorek, 30 września, po godz. 19:00 w mieszkaniu na drugim piętrze bloku przy ul. Moniuszki 29. Było duże zadymienie. Akcję ratowniczo-gaśniczą w początkowej fazie utrudniały zaparkowane auta. Z budynku ewakuowano 75 osób. 9 osób trafiło do koszalińskiego szpitala.

Najbardziej poszkodowana w pożarze była 68-letnia kobieta, która z rozległymi poparzeniami trafiła do szpitala w Gryficach. Tam lekarze walczyli o jej życie, niestety tę walkę przegrali. Kobieta zmarła.

Poseł Litewka rusza na pomoc panu Marianowi. Ogromny odzew

Pan Marian stracił w pożarze nie tylko ukochaną żonę, ale też jednego z dwóch kotów. Spalone mieszkanie wymaga gruntownego remontu. Zniszczone zostało dosłownie wszystko. Starszy mężczyzna pozostał z niczym.

Na pomoc panu Marianowi ruszył poseł Łukasz Litewka i uruchomił zbiórkę dla poszkodowanego mężczyzny.

"Nie chce na Was wymuszać pomocy, po prostu proszę. Znamy się od ponad 10 lat, ręczę za tą zrzutkę, całość kwoty, co do złotówki zostanie przekazana by pan Marian mógł zacząć w miarę normalnie żyć. Żadna kwota nie wróci żony, pan Marian dziś stara się ustalić sprawy pogrzebowe, proszę was, pomóżmy mu znów żyć"

- czytamy w opisie zbiórki.

Efekt przeszedł wszelkie oczekiwania. W ciągu zaledwie kilku godzin na konto wpłynęło ponad 260 tysięcy złotych, a kwota stale rośnie.

Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców

Na wsparcie mogą również liczyć inni mieszkańcy bloku. Spółdzielnia zadeklarowała wymianę drzwi i okien. Miasto pomaga w sprawach formalnych i zaoferowało tymczasowe lokum dla osób poszkodowanych w pożarze.

Trwa ustalanie okoliczności pożaru. Powołany został biegły z zakresu pożarnictwa.