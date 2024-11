Dzieci dostały szczepionki o nieustalonym składzie

Ewa B., emerytowana już pielęgniarka jednego z podmiotów leczniczych w Szczecinku, usłyszała zarzuty narażenia 40 dzieci na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. Zostały one zaszczepione preparatem nieustalonego pochodzenia i nieustalonym składzie. Kobieta odpowie przed sądem także za wyłudzenie pobranych od rodziców dzieci pieniędzy za szczepionki.

Proceder miał trwać w latach 2015-2019, a pokrzywdzonymi są dzieci, których rodzice zdecydowali się zaszczepić je nierefundowanymi w tamtym okresie preparatami skojarzonymi chroniącymi m.in. przed zakażeniem pneumokokami czy rotawirusami. Jedna szczepionka miała chronić przed kilkoma chorobami.

Prokuratura: "Nie wiadomo, co im podano"

Z ustaleń w śledztwie wynika, że pielęgniarka nie szczepiła dzieci preparatami, za które zapłacili rodzice.

- Nie wiadomo, co im podano – mówi "Super Expressowi" prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Sprawa wyszła na jaw dzięki dociekliwości rodziców. To właśnie oni zawiadomili prokuraturę po tym, jak jedna z matek zwróciła się bezpośrednio do producenta szczepionki, by potwierdził istnienie konkretnej serii i numeru preparatu, który miało przyjąć jej dziecko. W odpowiedzi usłyszała, że takiej partii w ogóle nie wyprodukowano. Kolejna z matek podczas wizyty lekarskiej dowiedziała się, że ma źle prowadzoną książeczkę zdrowia dziecka, ponieważ jest w niej np. data szczepienia a nie ma serii i numeru podanej szczepionki.

Pielęgniarka z zarzutami

- Ewa B. nie przyznała się do zarzucanych czynów, złożyła wyjaśnienia - dodaje prok. Ewa Dziadczyk. - Twierdzi, że szczepiła dzieci właściwie, że mogły się zdarzyć nieprawidłowości we wpisach w książeczce zdrowia dziecka, ale to dlatego że rodzice nie zawsze mieli je ze sobą. Błędy we wpisach mogły jej się zdarzyć także przez pośpiech.

Wobec Ewy B. nie zastosowano żadnych środków zabezpieczających. Pielęgniarka wkrótce stanie przed Sądem Rejonowym w Szczecinku. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.