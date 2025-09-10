Pies pogryzł 3-letniego Darka na przystanku! Porażający widok na buzi dziecka

Pies pogryzł małe dziecko, pomógł kierowca autobusu

Było sobotnie popołudnie. Na przystanku przy ul. Jana Pawła II kilka osób czekało na autobus. Nic nie zapowiadało, że za chwilę dojdzie do dramatu. Pies, który był pod opieką swoich właścicieli, nagle rzucił się na małego chłopca.

- Mój syn został pogryziony przez psa, którego dotknął chciał pogłaskać. Ratowałam go w ostatniej chwili - mówi "Super Expressowi" pani Emilia mama chłopca. - Nie wiedziałam co się dzieje, prosiłam o pomoc. Krew leciała po całej buzi.

Przerażonej kobiecie pomógł kierowca autobusu.

- Przyniósł apteczkę ludzie zadzwonili po pogotowie - dodaje pani Emilia.

Na miejscu interweniowała policja

Asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku potwierdza, że doszło do takiego zdarzenia.

- Powiadomiony o zajściu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku wysłał na miejsce patrol, który miał ustalić okoliczności zdarzenia - mówi policjantka. - Na przystanku autobusowym mundurowi zastali właściciela psa oraz kobietę, która trzymała zwierzę na smyczy. Obecni również byli rodzice małoletniego dziecka, któremu załoga karetki udzielała pomocy.

Jak dodaje Anna Matys, działania, które policjanci podjęli na miejscu, miały między innymi zapobiec konfrontacji pomiędzy stronami, biorąc pod uwagę zachowanie jednego z mężczyzn, który był pobudzony i agresywny.

- Podczas interwencji policjanci ustalili, że właściciel psa posiada książeczkę z aktualnymi szczepieniami i pouczyli strony o dalszym postępowaniu - dodaje policjantka.

Mama martwi się o zdrowie dziecka

Mama Darka obawia się o zdrowie swojego małego synka.

- Nie wiem,czy syn będzie dobrze widział ma problem z okiem - mówi. - Darek zrobił się nerwowy po tej sytuacji. Jestem osobą która nie pracuje, na pewno teraz przyda się pomoc finansowa. Musze jechać do lekarza do Koszalina później do Szczecina.

Obecnie Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku prowadzi postępowanie przygotowawcze w kierunku uszkodzenia ciała powyżej siedmiu dni.

- W związku ze zdarzeniem został zabezpieczony monitoring, który będzie szczegółowo analizowany przez policjantów oraz przesłuchane zostały już pierwsze osoby co pozwoli zapewne wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia - tłumaczy asp. szt. Anna Matys.

Apel o większą ostrożność

Pani Emilia apeluje zarówno do właścicieli psów, jak i rodziców, by wykazali się większą ostrożnością.

- Mam taki apel do matek, żeby pilnowały dzieci, żeby nie podchodziły do psów - apeluje mama pogryzionego chłopca. - Mogę tylko żałować, że nie zdążyłam złapać syna. Do właścicieli psów mam apel, żeby ich psy nosiły kaganiec.

Najpiękniejsze rasy psów. Jak dobrze znasz je wszystkie? Quiz Pytanie 1 z 10 Co to za rasa? Owczarek szwajcarski Husky syberyjski Doberman Następne pytanie