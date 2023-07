Pociąg zmiótł auto 6-osobowej rodziny. Kolejna śmierć na przeklętym przejeździe

Dlaczego nikt nie zareagował?

Pociąg uderzył w auto z sześcioosobową rodziną. Aura śmierci nad przejazdem w Borkowicach

W środowy wieczór (5 lipca) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Borkowicach na stacji Miłogoszcz pociąg uderzył w samochód z sześcioma osobami. Kierowca chciał sforsować torowisko. Niestety, doszło do tragedii. Jedna osoba zginęła, a pięć osób, w tym czworo dzieci, trafiło do szpitala. To nie pierwsza tego typu tragedia na tym przejeździe. Mieszkańcy, władze lokalne i policja alarmują od jakiegoś czasu, by zrobić porządek z przejazdem z Borkowicach. Bezskutecznie.