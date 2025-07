Spis treści

Wyniki Eurojackpot 01.07.2025

W losowaniu Eurojackpot 1 lipca wylosowano następujące liczby: 1, 9, 10, 12, 14 oraz 6, 8. Nikomu w całej Europie nie udało się rozbić ogromnej kumulacji. Warta ponad 1,4 mln euro wygrana drugiego stopnia padła w Finlandii. Wygrane trzeciego stopnia odnotowano w Finlandii, Grecji, Danii i Polsce.

Wysoka wygrana w Kołobrzegu

W naszym kraju szczęście uśmiechnęło się do gracza, który odwiedził punkt Lotto przy ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu. Jego wygrana to 1 337 771,00 zł. Nie wiadomo jednak czy zakład należy do turysty wypoczywającego nad morzem, czy może do mieszkańca tego miasta. Pewne jest, że tak wielka wygrana trafiona na samym początku wakacji pozwoli zaplanować letnią podróż życia do dowolnego, nawet najbardziej egzotycznego zakątka świata.

W kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się w piątek, 4 lipca, do wygrania będzie aż 180 milionów złotych. Tyle obecnie wynosi kumulacja. Czy uda się ją rozbić? Przekonamy się już niebawem!

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy listę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

