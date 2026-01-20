Kradzież puszki WOŚP w Szczecinku

W miniony piątek dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku otrzymał zgłoszenie o kradzieży puszki charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak ustalono, do jednego ze szczecineckich sklepów sieci Żabka wszedł mężczyzna, który wykorzystując nieuwagę sprzedawcy, dokonał kradzieży puszki przytwierdzonej opaską zaciskową. Puszka była przeznaczona na zbiórkę datków w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po dokonaniu kradzieży sprawca wyszedł ze sklepu.

Policja szybko zatrzymała sprawcę

Mundurowi natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Dzięki szybkiej reakcji i sprawnemu działaniu, kryminalni zatrzymali 32-letniego mieszkańca Szczecinka podejrzanego o popełnienie tej kradzieży.

- Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy, za swoje postępowanie odpowie przed sądem” – informuje sierż. Magdalena Pająk z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Co grozi złodziejowi za kradzież puszki WOŚP?

Kradzież środków zbieranych na cele charytatywne jest zachowaniem szczególnie nagannym. Sprawcy takich czynów muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 278 Kodeksu karnego). Sąd może również orzec karę grzywny lub ograniczenia wolności.

Warto przypomnieć, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fundacja, która od 1993 roku zbiera pieniądze na leczenie dzieci i seniorów. Dzięki ofiarności Polaków, WOŚP zakupiła sprzęt medyczny dla szpitali w całym kraju. Kradzież pieniędzy z puszki WOŚP to nie tylko przestępstwo, ale także akt braku szacunku dla pracy wolontariuszy i darczyńców, a przede wszystkim krzywdzenie tych, dla których zbierane są datki.

