Bartłomiej Kubkowski bliski rekordu, ale Bałtyk okazał się zbyt silny

Próba pobicia rekordu nie zakończyła się sukcesem. Bartłomiejowi Kubkowskiemu, który spędził w wodzie prawie 60 godzin, płynąc przez Morze Bałtyckie ze Szwecji do Polski, zabrakło dosłownie 11 kilometrów do brzegu. W środę, 20 sierpnia, we wczesnych godzinach porannych, pływak został wyłowiony z Bałtyku, w okolicach Mrzeżyna. Śmiałek przeszedł badania kontrolne. Jego stan jest oceniany jako dobry.

Bartłomiej Kubkowski z Koszalina chciał jako pierwszy człowiek na świecie pokonać Morze Bałtyckie wpław, z dala od brzegu, bez snu, bez wspomagania. Jeszcze nikomu nie udało się dokonać takiego wyczynu.

Czwarte podejście do Bałtyku

To było już czwarte podejście. Trzy pierwsze próby pokonania Bałtyku wpław nie zakończyły się sukcesem. Pierwsza próba zakończyła się po pokonaniu 115 kilometrów, drugą przerwano po 116 kilometrach, kolejną po 71 kilometrach. Podczas czwartej próby, do osiągnięcia celu zabrakło zaledwie 11 kilometrów.

Pływak walczył o rekord i wsparcie dla chorych dzieci

Pływak walczył nie tylko o rekord. Wyzwaniu towarzyszyła zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters - najmłodszych pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi. Na chwilę obecną na koncie fundacji udało się zebrać prawie 180 tysięcy złotych. Celem zbiórki jest 400 tysięcy złotych i wciąż można wpłacać datki na portalu siepomaga.pl.

Mimo nieudanej próby, Bartłomiej Kubkowski pokazał ogromną determinację i siłę w walce o marzenia oraz wsparcie dla potrzebujących.

