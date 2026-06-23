Ranking Perspektywy 2026

Ranking Perspektywy to jedno z najważniejszych i najbardziej opiniotwórczych zestawień edukacyjnych w Polsce, przygotowywane corocznie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Obejmuje on kompleksową ocenę polskich szkół i uczelni wyższych – w tym zarówno liceów i techników, jak i uczelni akademickich oraz zawodowych. Celem rankingu jest uporządkowanie i porównanie jakości kształcenia w różnych typach placówek, tak aby pomóc uczniom i maturzystom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Ranking Uczelni Zawodowych

Ranking Uczelni Zawodowych obejmuje zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne kształcące na poziomie magisterskim. Co istotne, w obecnej formule zestawienie publikowane jest dopiero po raz drugi – wcześniej funkcjonowały oddzielne rankingi dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Zmiana ta oznacza ujednolicenie kryteriów oceny i wspólne porównanie wszystkich uczelni zawodowych w jednym zestawieniu, co ma ułatwić kandydatom na studia bardziej przejrzysty wybór ścieżki kształcenia. Dzięki temu ranking lepiej odzwierciedla realną pozycję uczelni niezależnie od ich statusu własnościowego, koncentrując się przede wszystkim na efektach kształcenia i przygotowaniu absolwentów do rynku pracy.

Najlepsze uczelnie zawodowe w Polsce. Liderzy rankingu

Wśród uczelni zawodowych w Polsce co roku wyłania się grupa placówek, które szczególnie dobrze łączą edukację z praktyką i współpracą z rynkiem pracy. To właśnie one najczęściej trafiają do ścisłej czołówki Rankingu Uczelni Zawodowych Perspektywy, pokazując, że kształcenie praktyczne może być realną alternatywą dla dużych uczelni akademickich. Jakie uczelnie w tym roku zostały liderami? O tym dowiecie się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej. Pierwsze miejsce może zaskakiwać!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ranking Uczelni Zawodowych 2026. TOP 10

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Najlepsze uczelnie w Polsce

Jeśli jesteście ciekawi, jakie uczelnie w Polsce zostały uznane za najlepsze, sprawdźcie nasz poprzedni artykuł tutaj: Najlepsze uczelnie w Polsce wybrane. Ranking Perspektyw 2026