Rekordowa cena apartamentu nad Bałtykiem. Taniej można kupić całą kamienicę w dużym mieście

Darłowo, dotychczas kojarzone głównie z rybołówstwem i spokojnym wypoczynkiem, staje się nowym symbolem luksusu nad Bałtykiem. W inwestycji Marina Royale sprzedano apartament za blisko 6 milionów złotych, co oznacza, że metr kwadratowy kosztował ponad 50 tysięcy! To druga w historii transakcja w tym kurorcie, która przekroczyła tę barierę. Czy Darłowo ma szansę stać się nowym hitem dla bogaczy, detronizując dotychczasowe, popularne kurorty? Co kryje się za tą rekordową transakcją i dlaczego ceny nad Bałtykiem rosną w zawrotnym tempie?

i Autor: Andrea Piacquadio, Julia Kuzenkov / CC0 / pexels.com, Marina Royale Rekordowa cena apartamentu nad Bałtykiem