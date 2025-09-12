Rzucił się na maskę samochodu i zaatakował nożem za zwrócenie uwagi. Brutalny atak pod sklepem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-12 10:44

28-letni mężczyzna zaatakował nożem 42-latka. Powodem miało być zwrócenie uwagi za nieobyczajne zachowanie. Poszkodowany trafił do szpitala, a agresor spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Grozi mu nawet 10 lat więzienia! Co doprowadziło do tak brutalnego ataku?

i

Autor: KPP Szczecinek/ Materiały prasowe
Nóż w brzuch za zwrócenie uwagi

Do zdarzenia doszło w nocy, około godziny 22:00. Dyżurny szczecineckiej policji otrzymał zgłoszenie o bójce pod jednym ze sklepów. Na miejscu policjanci zauważyli 28-latka, który zadawał cios nożem w brzuch 42-letniemu mężczyźnie. Jak informuje policja, powodem brutalnego ataku miało być zwrócenie uwagi za nieobyczajne zachowanie.

- Na widok radiowozu sprawca odsunął się od pokrzywdzonego. Ranny mężczyzna został zaopatrzony przez mundurowych do chwili przyjazdu karetki pogotowia, która przetransportowała go do szpitala – informuje asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku.

Wcześniej 28-latek rzucił się na samochód

Sprawca został zatrzymany, a nóż zabezpieczony. W trakcie czynności policjanci ustalili, że 28-latek chwilę wcześniej wskoczył na maskę jadącego samochodu, uszkadzając szybę czołową.

Co grozi agresywnemu mężczyźnie?

Dochodzeniowcy zebrali obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutu niszczenia mienia oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu za to kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował 28-latka na trzy miesiące.

