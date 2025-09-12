Nóż w brzuch za zwrócenie uwagi

Do zdarzenia doszło w nocy, około godziny 22:00. Dyżurny szczecineckiej policji otrzymał zgłoszenie o bójce pod jednym ze sklepów. Na miejscu policjanci zauważyli 28-latka, który zadawał cios nożem w brzuch 42-letniemu mężczyźnie. Jak informuje policja, powodem brutalnego ataku miało być zwrócenie uwagi za nieobyczajne zachowanie.

- Na widok radiowozu sprawca odsunął się od pokrzywdzonego. Ranny mężczyzna został zaopatrzony przez mundurowych do chwili przyjazdu karetki pogotowia, która przetransportowała go do szpitala – informuje asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku.

Wcześniej 28-latek rzucił się na samochód

Sprawca został zatrzymany, a nóż zabezpieczony. W trakcie czynności policjanci ustalili, że 28-latek chwilę wcześniej wskoczył na maskę jadącego samochodu, uszkadzając szybę czołową.

Co grozi agresywnemu mężczyźnie?

Dochodzeniowcy zebrali obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutu niszczenia mienia oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu za to kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował 28-latka na trzy miesiące.

