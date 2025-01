Autor:

Akcja stała się już tradycją. Alpiniści przemysłowi od kilku lat wspierają WOŚP, dołączają do zbiórki na rzecz fundacji, a przy tym gwarantują dobrą zabawę dla małych pacjentów oddziałów pediatrycznych i „malują” uśmiechy na dziecięcych buziach.

Ta wyjątkowa inicjatywa dała ogromną garść szczęśliwych chwil zarówno małym jak i większym pacjentom pacjentom koszalińskiego szpitala. Superbohaterowie nie tylko przygotowali dla nich niecodzienny pokaz, ale też przygotowali upominki.

Głównym celem „Alpinistów dla WOŚP”, którzy w tym roku odwiedzą 33 placówki w całym kraju, jest budowanie świadomości na temat pomocy, jaką WOŚP niesie społeczeństwu. Akcja ma na celu integrację różnych grup społecznych i zawodowych w jednym, szlachetnym celu – malowania uśmiechów na twarzach dzieci i wszystkich, którzy potrzebują choć odrobiny radości.

Jednocześnie alpiniści zachęcają do zbiórki na rzecz WOŚP poprzez dorzucenie się do skarbonki WOŚP.

Od początku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szpital Wojewódzki w Koszalinie otrzymał sprzęt o łącznej wartości ponad 7 mln złotych. To m. in. respirator noworodkowy dla Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, dwa kardiomonitory dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej, dwa aparaty do znieczulenia dzieci dla Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Dziecięcej. To tylko kilka przykładów. W szpitalnych oddziałach dowodem tego są liczne orkiestrowe serduszka ponaklejane na różnego rodzaju urządzenia medyczne zakupione przez WOŚP.

QUIZ: Wpierasz WOŚP? Pokaż, jak dobrze znasz Orkiestrę! Pytanie 1 z 14 W którym roku została założona Fundacja WOŚP? 1991 1993 1995 Następne pytanie